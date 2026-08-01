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  4. Heavy Rains Wreak Havoc In Kerala, Five Deaths Reported
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 1 August 2026 (18:11 IST)

కేరళలో కుమ్మేస్తున్న వర్షాలు.. ఐదుగురు మృతి.. పలు జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్

Kerala Rains
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (18:11 IST)
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Kerala Rains
కేరళలోని అనేక జిల్లాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాలు తీవ్ర విధ్వంసాన్ని సృష్టించాయి. దీనివల్ల ఐదుగురు మరణించారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఆకస్మిక వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడటం వంటి ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి, దీంతో అనేక చోట్ల జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. ఇడుక్కిలోని అదూర్ మలలో కొండచరియలు విరిగిపడటంతో కూడయత్తూర్‌కు చెందిన సుమతి మరణించగా, మరో ఇద్దరిని రక్షించారు. 
 
ఇడుక్కిలోని కోలహాలమేడులో లీలామణి ఇంటిపై మట్టిపెళ్లలు పడటంతో, వైకోమ్‌కు చెందిన ఆమె బంధువు ప్రభాకరన్ నాయర్ మరణించారు. పూంజార్ తెక్కెకరలోని పయ్యనితోట్టంలో కొండచరియలు విరిగిపడి ఒక ఇల్లు ధ్వంసమవగా, 24 ఏళ్ల జోసెఫ్ జానీ, అతని తల్లి రెజీనా జానీ మరణించారు. 
 
మలప్పురం జిల్లాలో ఒక వాగులో పడి నాలుగేళ్ల బాలుడు మరణించాడు. అన్ని జిల్లాల్లోనూ తీవ్రమైన, అత్యంత భారీ వర్షాల పట్ల అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. తొమ్మిది జిల్లాల్లో 'రెడ్ అలర్ట్' ప్రకటించగా, మిగిలిన జిల్లాల్లో 'ఆరెంజ్ అలర్ట్' అమలులో ఉంది. 
 
పతనంతిట్ట, కొట్టాయం, ఇడుక్కి, త్రిసూర్, మలప్పురం, కోజికోడ్, వయనాడ్, కన్నూర్, కాసరగోడ్ జిల్లాల్లో రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. తిరువనంతపురం, కొల్లం, అలప్పుజ, ఎర్నాకులం, పాలక్కాడ్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. త్రిస్సూర్, మలప్పురం, కోజికోడ్, వయనాడ్, కన్నూర్, కాసరగోడ్ జిల్లాలకు కూడా అత్యంత భారీ వర్ష సూచన జారీ చేయబడింది. ఇడుక్కి, పాలక్కాడ్, మలప్పురం, కోజికోడ్, వయనాడ్, కన్నూర్, కాసరగోడ్ జిల్లాల్లో గంటకు 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులతో కూడిన మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. ప్రధాన రహదారులపై నీరు నిలిచిపోవడం, వాహనదారులకు దృశ్యమానత తగ్గి ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. 
 
అలాగే, లోతట్టు ప్రాంతాలు, నదీ తీర ప్రాంతాల్లో వరదలు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. కొనసాగుతున్న భారీ వర్షాల దృష్ట్యా, పతనంతిట్ట, కొట్టాయం, ఇడుక్కి, అలప్పుజ, పాలక్కాడ్, మలప్పురం, వయనాడ్, కోజికోడ్, కన్నూర్ అనే తొమ్మిది జిల్లాల్లోని విద్యాసంస్థలన్నింటికీ సెలవు ప్రకటించారు. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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