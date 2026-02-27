సీమంత వేడుకలో భార్యపై హెలికాప్టర్లో పూల వర్షం కురిపించిన భర్త
హెలికాప్టర్లో పూల వర్షం కురిపించడం ప్రస్తుతం ఫ్యాషనైపోయింది. వివాహాలు, కుంబాభిషేకం, సీమంతం వంటి వేడుకల్లో ప్రస్తుతం భారీగా డబ్బులు వెచ్చిస్తున్నారు. మంగళూరులో జరిగిన సీమంత వేడుకలో ఒక జంటపై హెలికాప్టర్ పూల వర్షం కురిపించింది. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
వ్యాపారవేత్త ప్రకాష్ కుంపల భార్య అర్పిత బేబీ షవర్ కోసం నగర శివార్లలోని అడయార్ గార్డెన్లో అతిథులు హాజరయ్యారు. సీమంతం ఆచారాలు జరుగుతుండగా కొన్ని క్షణాల తర్వాత, ఒక నల్ల హెలికాప్టర్ తలపైకి ప్రదక్షిణ చేసి, జంటపై పూల వర్షం కురిపించింది.
దీంతో వైమానిక పూల వర్షాన్ని చూసి అర్పిత ఆశ్చర్యపోయారు. అతిథులు కూడా ఆశ్చర్యంగా చూశారు. చాలామంది ఈ అద్భుత క్షణాన్ని తమ మొబైల్ ఫోన్లలో బంధించారు.