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పుట్టింటికి వెళ్తానన్న భార్య ముక్కు కోసేసిన భర్త.. ఈ గొడవ అంతటితో ఆగలేదు..
ఉత్తరప్రదేశ్లోని లఖింపూర్ ఖేరీ జిల్లాలో నమ్మశక్యం కాని ఒక దారుణ సంఘటన వెలుగుచూసింది. పుట్టింటికి వెళ్లే విషయంలో మొండికేసిందన్న కారణంతో ఒక భర్త తన భార్య ముక్కు కోసేశాడు. ఆదివారం తన కజిన్ సోదరి వివాహ వేడుక ఉండటంతో తాను పుట్టింటికి వెళ్తానని భర్త శ్రావణ్తో చెప్పింది.
అయితే అందుకు భర్త నిరాకరించాడు. అయినప్పటికీ ప్రీతి పుట్టింటికి వెళ్లాల్సిందేనని పట్టుబట్టడంతో ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన శ్రావణ్, భార్యపై దాడి చేసి బ్లేడుతో ఆమె ముక్కును కోసేశాడు. అయితే, అంతటితో ఆగని ఈ గొడవ మరింత ముదిరి.. భార్య తరఫు బంధువులు వచ్చి ప్రతీకారంగా భర్త సోదరి (ఆడపడుచు) ముక్కును కూడా కోసేసిన వింత ఘోరం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.
ఈ ఘర్షణ అనంతరం ఇరుపక్షాలు ఒకరిపై ఒకరు స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసుకున్నారు. తీవ్రంగా గాయపడిన భార్య ప్రీతి, భర్త సోదరి మోని ఇద్దరినీ చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఈ కేసుపై పోలీసులు విచారణను ముమ్మరం చేశారు.
SS Karthikeya: డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్ లాంటి జానర్లో సినిమా రాలేదు :ఎస్ఎస్ కార్తికేయ
ఫహాద్ ఫాజిల్ హీరోగా ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి సమర్పణలో ఆర్కా మీడియా వర్క్స్, షోయింగ్ బిజినెస్ బ్యానర్స్పై శోభు యార్లగడ్డ, ప్రసాద్ దేవినేని, ఎస్.ఎస్.కార్తికేయ నిర్మించిన చిత్రం ‘డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్’. శశాంక్ యేలేటి దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ఈ మూవీని సెప్టెంబర్ 11న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన టీజర్ను సోమవారం నాడు రిలీజ్ చేశారు.
నా భర్త 50 ఎఫైర్లు పెట్టుకున్నా మీకేంటి నష్టం? నటుడు గోవిందా భార్య
తన భర్తకు 50 మంది మహిళలతో అక్రమ సంబంధం ఉన్నప్పటికీ తాను మాత్రం తన భర్తను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని ప్రముఖ బాలీవుడ నటుడు గోవిందా భార్య సునీత అహుజా అన్నారు. ఇపుడు ఈ వ్యాఖ్యలు బాలీవుడ్తో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తన భర్త గోవిందా 50 మంది మహిళలతో అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకున్నా తాను మాత్రం అతడిని వదిలిపెట్టబోనని ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. 'లాకప్: సచ్ యా సజా' అనే హిందీ రియాలిటీ షోలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. షో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా తాను అన్న మాటలకు కట్టుబడి ఉన్నానని, వాటిపై ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
రమ్యకృష్ణ లంచ్ బాక్సును చూపెట్టిన శ్రుతి హాసన్ (video)
శ్రుతి హాసన్- రమ్యకృష్ణల తాజా వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో, బాహుబలి నటి రమ్యకృష్ణ విమాన ప్రయాణంలో తీసుకునే భోజనాన్ని శ్రుతి అభిమానులకు చూపించారు. తాను ఎప్పుడూ విమానంలో లభించే ఆహారాన్ని తిననని, దానికి బదులుగా ఎప్పుడూ ఇంట్లో వండుకున్న ఆహారాన్నే వెంట తీసుకెళ్తానని శ్రుతి పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత, తాజా పండ్లతో నిండి ఉన్న తన సీనియర్ సహనటి లంచ్ బాక్స్ను ఆమె చూపించారు. ఈ వీడియో క్లిప్ చూస్తుంటే, ఆ నటీమణులు సినిమా షూటింగ్ లేదా వ్యక్తిగత పర్యటన నిమిత్తం కలిసి ప్రయాణిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Maheshbabu: బాబాయ్ అద్భుతమైన ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు, మీ ఆశీర్వాదం కావాలి: జై కృష్ణ ఘట్టమనేని
సూపర్స్టార్ కృష్ణ మనవడు, మహేష్ బాబు అన్న కుమారుడు జై కృష్ణ ఘట్టమనేని 'శ్రీనివాస మంగాపురం' చిత్రంతో హీరోగా ప్రేక్షకులకు పరిచయం కాబోతున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు అజయ్ భూపతి ఈ ప్రాజెక్ట్కు దర్శకత్వం వహించారు. బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండన్ కుమార్తె రాషా థడాని ఈ చిత్రంతో కథానాయికగా తెలుగు చిత్రసీమలోకి అరంగేట్రం చేస్తోంది.
సినీ రంగ ప్రవేశం చేయనున్న బాలకృష్ణ తనయ తేజస్విని?
నందమూరి బాలకృష్ణ వారసుడు మోక్షజ్ఞ నందమూరి సినీ రంగ ప్రవేశం గురించి ఎప్పుడూ ఏదో ఒక చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది. హనుమాన్ దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మతో చేయాల్సిన సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభం కాకముందే ఆగిపోవడంతో, మోక్షజ్ఞ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. బాలకృష్ణ కుమారుడిగా, దివంగత ఎన్.టి. రామారావు మనవడిగా తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలోని అత్యంత ప్రముఖ కుటుంబం నుండి వచ్చినప్పటికీ, మోక్షజ్ఞకు నటుడిగా రాణించాలనే ఆసక్తి పెద్దగా లేదేమోనన్న అభిప్రాయం దీనివల్ల మరింత బలపడింది.