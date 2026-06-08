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ఇదిగో నా బంగారం, నా బీరువా అంటూ మొత్తం చూపించేసింది: యూ ట్యూబర్ ఇంటిని దోచేసిన దొంగలు, వీడియో
ఈమధ్య కాలంలో హోం టూర్స్ అంటూ పలువురు యూ ట్యూబర్లు వీడియోలు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ హోం టూర్లో తమ ఇంట్లో ఏ మూలన ఏమి వున్నదో, తమ ఇంట్లో ఎంతటి విలువైన వస్తువులు వున్నాయో చక్కగా చూపిస్తుంటారు. ఇట్లాగే మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన గుర్జార్ అనే మహిళ తను మోహని గ్రామంలో నివాసం వుంటున్నాననీ, తన ఇల్లు చిరునామాతో పాటుగా ఇంట్లో వున్న వస్తువులన్నిటినీ చూపించింది. ఇందులో భాగంగా సుమారు 8 లక్షల రూపాయలకు పైగా విలువున్న బంగారు నగలను ఓ బల్లపై పేర్చి చక్కగా ప్రదర్శించింది.
ఇవన్నీ యూ ట్యూబ్ ద్వారా తిలకించిన దొంగలు చక్కగా పక్కా ప్లాన్ వేసుకున్నారు. శనివారం అర్థరాత్రి దాటాక సదరు యూ ట్యూబర్ చెప్పిన చిరునామా గల ఇంటికి వచ్చేసారు. చాకచక్యంగా ఇంట్లోకి ప్రవేశించి సదరు యూ ట్యూబర్ కుటుంబ సభ్యులు నిద్రపోతున్న గదికి బైట నుంచి తాళం వేసేశారు. ఆ తర్వాత ఎంచక్కా యూ ట్యూబర్ వీడియోలో చూపించినవి వెతుకుతూ ఇంట్లో వున్న వెండి, బంగారు ఆభరణాలతో పాటు నగదును కూడా దోపిడీ చేసారు.
పోతూపోతూ ఎనర్జీ డ్రింక్స్ కూడా పట్టుకెళ్లారు. ఈ దోపిడీకి పాల్పడేముందు దొంగలు ఇంట్లోని సిసి కెమేరాలకు చిక్కకుండా వుండేందుకు ఓ కర్ర సాయంతో కెమేరాల యాంగిల్స్ వేరేవైపుకి తిప్పేసారు. ఉదయాన్నే లేచిన యూట్యూబర్ తన గదికి బైట నుంచి లాక్ చేసి వుండటాన్ని గమనించి ఇరుగుపొరుగు వారికి ఫోన్ చేసింది. వాళ్లు లోపలికి వచ్చి చూడగానే దోపిడీ జరిగిందని తేలింది. యూ ట్యూబర్ గుర్జార్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కాగా సోషల్ మీడియాలో ఇట్లాంటి వ్యక్తిగత విషయాలను పెట్టేటపుడు జాగ్రత్తగా వుండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
Akash Goparaju: ఎప్పుడూ నా వెన్నంటే అమ్మ ప్రోత్సహిస్తుంది : ఆకాష్ గోపరాజు
తొలి చిత్రం ‘సర్కారు నౌకరి’తో హీరోగా పరిచయమైన ఆకాష్ గోపరాజు, ఇప్పుడు ‘కొత్త మలుపు’తో మరో విభిన్నమైన కథతో ప్రేక్షకుల వస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ సినిమాపై తెలుగు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. కోనసీమ నేపథ్యం, రొమాన్స్, సస్పెన్స్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ కలగలిసిన ఈ చిత్రం జూన్ 12న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాపై చిత్రబృందం పూర్తి నమ్మకంతో ఉంది.
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Peddi contravercy : రాంచరణ్ పెద్ది మూవీ పై స్పందించని ప్రముఖులు, దర్శకుడు క్షమాపణ ?
రాంచరణ్ పెద్ది మూవీ విడుదలకు ముందే ఎగ్జిబిటర్లు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, నిర్మాతల మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. ఇక రిలీజ్ తర్వాత పెద్ది సినిమా గురించి ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులెవరూ స్పందిచకపోవడం విచారకరమని సోషల్ మీడియా లో జోరుగా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. మామూలు సినిమాకు సైతం చిరంజీవి స్పందించి ట్వీట్ చేయడం ఆనవాయితీ. అదేవిధంగా బాలీవుడ్ సినిమా దురంధర్ విడుదల తర్వాత తెలుగు పరిశ్రమ హీరోలు, దర్శకులు తెగ ప్రచారాన్ని భుజాన వేసుకున్నట్లు స్పందించారు. వారంతా పెద్ది సినిమా తర్వాత ఏమయ్యారంటూ ఘాటుగా విమర్శిస్తున్నారు.
Sunitha: గాయని సునీత తనయుడు ఆకాష్ కు కొత్త మలుపు అవుతుందా..
ప్రముఖ నేపథ్య గాయని సునీత తనయుడు ఆకాష్ గోపరాజు హీరోగా ద్వితీయ చిత్రంగా కొత్త మలుపు రూపొందింది. ఇటీవలే టీజర్ ను విడుదల చేశారు. భైరవి అర్ధ్యా హీరోయిన్. శివ వరప్రసాద్ కేశనకుర్తి దర్శకుడు. తాటి బాలకృష్ణ నిర్మాత. జూన్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. తధాస్తు క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై నిర్మితమైన ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ విడుదల చేయనుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ దర్శకుడు ఎ. కోదండరామి రెడ్డి చిత్ర ట్రైలర్ను విడుదల చేసి చిత్ర యూనిట్కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.