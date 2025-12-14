కపాలభాతి ప్రాణాపాయం చేయండి... అనారోగ్య సమస్యలకు దూరంగా ఉండి : రాందేవ్ బాబా
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో గాలి కాలుష్యం విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. దీంతో ఢిల్లీ వాసులు తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యల బారినపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ యోగా గురువు రాందేవ్ బాబా చేసిన సూచనలు ఇపుడు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
తాజాగా జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగిస్తూ, ఎటువంటి వ్యాధులనైనా అధిగమించడానికి ప్రాణాయామం ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో దుమ్ముతో సహజంగానే కాలుష్యం ఏర్పడుతుందన్నారు. శీతాకాలం వేళ ఢిల్లీలో ఈ సమస్య మరి తీవ్రమవుతుందని.. దీనిని ఎదుర్కోవడానికి అందరూ ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ల గురించి మాట్లాడుతున్నారని అన్నారు.
కానీ, అవి విలాసం కోసం ధనవంతులు చేసే దుబారా ఖర్చులుగా అభివర్ణించారు. కాలుష్య సమస్యను ఎదుర్కోవడానికి ప్రజలు ఇళ్లకు కర్టెన్లు వేసుకోవాలని సూచించారు. ఇంట్లో కూర్చొని కపాలభాతి వంటి ప్రాణాయామాలు చేస్తే ఎటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు దరిచేరవన్నారు. ఆయన సూచనలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారడంతో నెటిజన్లు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.