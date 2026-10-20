రాజకీయ పార్టీని నిలబెట్టడం అంత సులభం కాదు : ధనుష్ పొలిటికల్ ఎంట్రీపై టీవీకే నేతల కామెంట్స్
ఒక రాజకీయ పార్టీని స్థాపించి, దాన్ని నిలబెట్టడం అంత సులభమైన విషయం కాదని తమిళనాడులోని అధికార టీవీకే నేతలు అంటున్నారు. కోలీవుడ్ హీరో ధనుష్ పొలిటికల్ ఎంట్రీపై వారు స్పందిస్తూ, రాజకీయాల్లోకి ఒక్క ధనుష్ మాత్రమే కాదు.. ఎవరైనా రావొచ్చన్నారు.
తమ పార్టీ ప్రయాణం ఇతరులు రాజకీయాల్లోకి రావడానికి స్ఫూర్తిగా నిలవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. హీరోగా ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నప్పుడే విజయ్ సినిమాలను వదిలి రాజకీయాలపై పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి సారించారని గుర్తుచేశారు.
'విజయ్ ఇందుకోసం 30 ఏళ్లపాటు కృషి చేశారు. ఇది అంత సులభమైన ప్రయాణం కాదు' అని సత్యకుమార్ పేర్కొన్నారు. రాజకీయ పార్టీని స్థాపించడం ఒక ఎత్తయితే.. దానిని నిలబెట్టడం, ఎన్నికల్లో విజయం సాధించడం మరో ఎత్తు అని అభిప్రాయపడ్డారు. రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకునేవారు పూర్తిస్థాయిలో సమయాన్ని కేటాయించాల్సి ఉంటుందన్నారు.
ఇక ధనుష్ 'తమిళగ ఎళుచ్చి కళగం' పేరుతో కొత్త రాజకీయ పార్టీని ఎన్నికల సంఘంలో నమోదు చేశారంటూ ఇటీవల వార్తలు వచ్చాయి. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రానప్పటికీ ధనుష్ కొన్ని రోజులుగా వరుస మీటింగ్లు నిర్వహిస్తుండడంతో ఆయన రాజకీయ రంగ ప్రవేశం దిశగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు వార్తలు మొదలయ్యాయి.