High alert: ఎర్రకోట సమీపంలో పేలుడు.. పది మంది మృతి.. హైదరాబాదులో అలెర్ట్
న్యూఢిల్లీలోని ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన పేలుడులో పది మంది మృతి చెందగా, డజనుకు పైగా గాయపడిన నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లో పోలీసులు హై అలర్ట్ ప్రకటించారు. హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, రాచకొండలోని మూడు కమిషనరేట్లలోని పోలీసు సిబ్బంది వివిధ ప్రదేశాలలో వాహనాలను తనిఖీ చేస్తూ ప్రజలను తనిఖీ చేస్తున్నారు.
పోలీసు దళంలోని వివిధ విభాగాలు అప్రమత్తంగా ఉండి వాహన తనిఖీలు చేపట్టాలని కోరారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా కొన్ని చోట్ల లాడ్జీలను కూడా తనిఖీ చేస్తున్నారు. పౌరులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఏదైనా అనుమానాస్పద వస్తువులు లేదా అపరిచితుల కదలికలను 100 వద్ద ఉన్న పోలీసు కంట్రోల్ రూమ్కు వెంటనే తెలియజేయాలని పోలీసులు కోరారు.
ఢిల్లీ పేలుడు తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. విమానాశ్రయ ప్రాంగణంలో డాగ్ స్క్వాడ్, బాంబ్ స్క్వాడ్తో భద్రతా సిబ్బంది ముమ్మర తనిఖీలు చేపట్టారు. కేంద్ర పారిశ్రామిక భద్రతా దళం (సీఐఎస్ఎఫ్) ప్రవేశ ద్వారాల వద్ద నిఘాను కట్టుదిట్టం చేసింది.
లగేజీని పూర్తిగా స్కాన్ చేసి ప్రయాణీకులను తనిఖీ చేస్తోంది. సీఐఎస్ఎఫ్ ఇప్పటికే విమానాశ్రయాలు, వారసత్వ ప్రదేశాలు, ప్రభుత్వ భవనాలు, దాని భద్రతా పరిధిలోని ఇతర కీలక సంస్థాపనల వద్ద హై అలర్ట్ జారీ చేసింది.
నగరంలోని అన్ని రైల్వే స్టేషన్లలో కూడా భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (ఆర్పీఎఫ్), గవర్నమెంట్ రైల్వే పోలీస్ (జీఆర్పీ), బాంబ్ డిటెక్షన్ అండ్ డిస్పోజల్ స్క్వాడ్ (బీడీడీఎస్) సికింద్రాబాద్, నాంపల్లి, కాచిగూడ మరియు ఇతర రైల్వే స్టేషన్లలో క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు నిర్వహించారు.
భద్రతా సిబ్బంది లగేజీని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తున్నారు. ప్రయాణికులు, సందర్శకులను తనిఖీ చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ మెట్రోలోని అన్ని స్టేషన్లలో కూడా భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. ఇంతలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పోలీసులు రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రధాన నగరాలు, పట్టణాలలో కూడా భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.
భద్రతా తనిఖీలను ముమ్మరం చేయాలని డీజీపీ అన్ని ఎస్పీలను ఆదేశించారు. అమరావతి, విజయవాడ, గుంటూరు, విశాఖపట్నం, ఇతర నగరాల్లో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. తిరుపతి ఆలయ పట్టణంలో పోలీసులు తనిఖీలను ముమ్మరం చేశారు. తిరుమల కొండలపై ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయం వైపు వెళ్లే వాహనాలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తున్నారు. ప్రసిద్ధ ఆలయ వ్యవహారాలను నిర్వహించే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) నిఘాను పెంచింది.