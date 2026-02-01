నిర్మలమ్మ పద్దు 140 కోట్ల మంది ఆకాంక్షలకు ప్రతిబింభం : ప్రధాని మోడీ
కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ ఆదివారం లోక్సభలో 2026-27 సంవత్సర వార్షిక బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు. దీనిపై ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ స్పందించారు. నిర్మలమ్మ పద్దు 140 కోట్ల మంది ప్రజల ఆకాంక్షలకు ప్రతిబింభంగా అభివర్ణించారు. ఇది సంస్కరణల ప్రయాణాన్ని మరింతగా బలోపేతం చేస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు.
ఈ వార్షిక బడ్జెట్పై ప్రధాని మాట్లాడుతూ, మూలధన వ్యయానికి, వృద్ధికి మధ్య సమతూకం పాటించారని ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్పై ప్రశంసలు కురిపించారు. వికసిత్ భారత్ నిర్మాణానికి మార్గనిర్దేశనం చేస్తుందని, ఇది చరిత్రాత్మక బడ్జెట్ అని కొనియాడారు. 'బడ్జెట్లో ఆత్మనిర్భర్ భారత్కు కేటాయింపులు చేశారు. 2047 మిషన్ లక్ష్యాల అనుగుణంగా ఈ బడ్జెట్ ఉంది. త్వరలో ఇండియా మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదుగుతుంది' అని చెప్పారు.
ప్రభుత్వ సంస్కరణల అజెండాను రీఫామ్ ఎక్స్ప్రెస్గా పిలిచిన నరేంద్ర మోడీ.. ఆ ఎక్స్ప్రెస్కు బడ్జెట్ కొత్త శక్తిని అందించిందని పేర్కొన్నారు. ఈ సంస్కరణలు యువతకు అద్భుతమైన అవకాశాలు కల్పిస్తాయన్నారు. భారతదేశం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థగా మాత్రమే ఉండిపోవాలని భారతీయులు అనుకోవడం లేదని, సాధ్యమైనంత వేగంగా మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారాలని కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. ఇక ఈ పద్దు మహిళా సాధికారతకు నిదర్శనంగా ఉందని, వరుసగా తొమ్మిదిసార్లు దీనిని లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టి నిర్మలాసీతారామన్ రికార్డు సృష్టించారని ప్రధాని మోడీ కొనియాడారు.