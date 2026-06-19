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కదులుతున్న రైల్లో హిజ్రా బీభత్సం, డబ్బులివ్వలేదని ప్రయాణికులపై ముష్ఠిఘాతాలు, వీడియో
హిజ్రాలు. వీళ్లు వస్తుంటే జనం గుండెల్లో హడలెత్తుతోంది. ఇక రైలు ప్రయాణ సమయంలో వీళ్లు ఎంట్రీ ఇచ్చారంటే ప్రయాణికుల పరిస్థితి ఘోరాతిఘోరంగా మారిపోతుంది. అడిగినంత డబ్బులివ్వకపోతే ఇక వాళ్లు తమ రాక్షస ప్రవృత్తిని బైటపెడుతున్నారు. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఓ హిజ్రా ప్రయాణికులపై చేసిన రాక్షస దాడి తాలూకు వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో హిజ్రా డబ్బులివ్వనందుకు ప్రయాణికులపై మృగంలా మీదపడి చావగొడుతోంది. ప్రయాణికుడు ఏడుస్తున్నప్పటికీ అతడిని వదలకుండా చావగొట్టింది. ఈ వీడియోను ఓ ప్రయాణికుడు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసాడు.
రైలు కోచ్లో హిజ్రా హంగామా.. ప్రయాణికుల్లో భయం— ముచ్చట్లు (@muchatlu_) June 18, 2026
భారతీయ రైల్వే స్లీపర్ కోచ్లో ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తి ప్రయాణికుల వద్ద డబ్బు డిమాండ్ చేస్తూ గొడవకు దిగిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
రెడ్ దుస్తుల్లో ఉన్న వ్యక్తి ప్యాసింజర్ల మధ్య ఆక్రమణాత్మకంగా తిరుగుతూ నెట్టివేయడం,… pic.twitter.com/M4RU6rr19t
కొత్త ఇల్లు కట్టుకున్న యజమాని డబ్బులివ్వలేదని తల పగలగొట్టిన హిజ్రాలు
ఫంక్షన్ చేసుకోవాలంటే భయపడిపోవాల్సిన పరిస్థితి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏర్పడిందంటూ చాలామంది ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదేదో ఖర్చుల గురించి కాదు... ఆ కార్యక్రమం జరుగుతుండగానే కొంతమంది హిజ్రాలు వచ్చి తాము అడిగినంత డబ్బు ఇవ్వాల్సిందేనంటూ డిమాండ్ చేస్తుండటమేనంటున్నారు. వారు అడిగిన డబ్బులు ఇవ్వకపోతే ఇంటి ముందే తిష్ట వేయడం, అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించడమే కాకుండా నానా దుర్భాషలతో చప్పట్లు కొడుతూ ఇక చాలు బాబోయ్ అనేంతగా చేసేస్తున్న ఘటనలు ఇటీవలి కాలంలో జరుగుతున్నట్లు పలు వార్తల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఆమధ్య హైదరాబాదు జిల్లా కీసరలో హిజ్రాలు బీభత్సం సృష్టించారు.
కీసర మండలం చీర్యాల శ్రీబాలాజీ ఎంక్లేవులో నివాసం వుంటున్న సదానందం అనే వ్యక్తి కొత్త ఇల్లు కట్టుకున్నాడు. దానిపై కన్నేసిన ఇద్దరు హిజ్రాలు అక్కడికి వచ్చి... కొత్త ఇల్లు కట్టావు కదా, మాకు లక్ష రూపాయలు ఇవ్వు అంటూ డిమాండ్ చేసారు. తను ఇవ్వలేనంటూ సదానందం తేల్చి చెప్పేసాడు. దాంతో ఆ ఇద్దరు తిరిగి వెళ్లి ఏకంగా ఆటో వేసుకుని ఓ గ్యాంగ్ మాదిరిగా అతడి ఇంటికి వచ్చారు.
మొత్తం 15 మంది హిజ్రాలు సదానందం ఇంటి గేటును వచ్చీ రావడం తోటే ధ్వంసం చేసేందుకు యత్నించగా సదానందం ఆయన కుటుంబ సభ్యులు దాన్ని అడ్డుకున్నారు. తాము అడిగినంత డబ్బు ఇవ్వకుండా ఎదురుతిరుగుతావా అంటూ కర్రలు, రాళ్లు తీసుకుని సదానందంపై మూకుమ్మడి దాడి చేసారు. వీరి దాడిలో సదానందం తల పగిలింది. రక్తం కారుతుండటంతో కుటుంబ సభ్యులు పెద్దగా కేకలు వేసారు. దాంతో ఇరుగుపొరుగువారు అక్కడికి రావడంతో హిజ్రాలు ఆటో ఎక్కి అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. తనపై హిజ్రాలు చేసిన దాడి గురించి సదానందం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ధనుష్ హీరోగా 'ఓం' - హీరోయిన్లుగా సాయిపల్లవి - శ్రీలీల
ధనుష్ హీరోగా రాజ్కుమార్ పెరియస్వామి తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రానికి "ఓం" అనే పేరును ఖరారు చేశారు. తాజాగా ఈ సినిమా టైటిల్ను ప్రకటిస్తూ ఓ పవర్ ఫుల్ వీడియోను వీడుదల చేసిన విషయం తెల్సిందే. ఎర్రచందనం నేపథ్యంలో సాగే కథతో దీన్ని రూపొందించినట్లు ఆ గ్లింప్స్ ఆధారంగా తెలుస్తోంది. దీంతో అందరూ ఈ సినిమాను అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప'తో పోలుస్తూ నెట్టింట పోస్ట్లు దర్శనమిచ్చాయి. ఇందులో కూడా ధనుష్ ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ చేస్తారంటూ చర్చ జోరందుకుంది. దీనిపై దర్శకుడు తాజాగా స్పందించారు.
Alia Bhatt : ఆలియా భట్కు అండగా శర్వారి పాత్రతో ఆల్ఫా ట్రైలర్
ఆలియా భట్ ప్రధాన పాత్రధారిగా.. శర్వారి కీలక పాత్రలో యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై ఆదిత్య చోప్రా నిర్మిస్తోన్న భారీ యాక్షన్ మూవీ ‘ఆల్ఫా’. జూలై 3న సినిమా రిలీజ్ కానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్కు ఎక్స్ట్రార్డినరీ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ క్రమంలో బుధవారం మేకర్స్ సినిమా ట్రైలర్ను విడుదల చేసింది. ఇద్దరు అందమైన హీరోయిన్స్ డెడ్లీ రోల్స్లో కనిపించనున్నారు. సరదాగా, థ్రిల్లింగ్గా రూపొందిన ఈ భారీ పాప్ కార్న్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ట్రైలర్ ఆకట్టుకుంటోంది.
Raashi Singh: సినిమాలు, వ్యాపారాలే కాకుండా ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉంది : రాశీ సింగ్
వడ్డే జిష్ణు సమర్ఫణలో వడ్డే క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద వడ్డే నవీన్ హీరోగా, నిర్మాతగా చేసిన చిత్రం ‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’. ఈ మూవీతో కమల్ తేజ నార్ల దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో వడ్డే నవీన్కి జోడిగా రాశీ సింగ్ నటించారు. ఈ చిత్రం జూన్ 19న రిలీజ్ కాబోతోంది. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు హీరోయిన్ రాశీ సింగ్ మీడియాతో ముచ్చటించారు. ఆమె చెప్పిన విశేషాలివే..
Samantha diet: నేను పెద్దగా తినలేను అందుకే బరువు తగ్గాను : సమంత ప్రభు
మా ఇంటి బంగారం సినిమా రేపు విడుదలకాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ కు ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని సమాధానాలు వెల్లడించింది. 'నేను తినలేకపోతున్నాను': బరువు తగ్గడంపై వస్తున్న ప్రశ్నల గురించి సమంత రూత్ ప్రభు; తన పెంపుడు పిల్లికి 'జెలాటో' అని పేరు పెట్టడం వెనుక ఉన్న కారణాన్ని వెల్లడించింది. అంతేకాకు, 'మయోసైటిస్' తో తాను పడుతున్న ఇబ్బందుల గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడింది.
విజయ్ విజయం.. అకస్మాత్తుగా రాలేదు : సమంత
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి పదవి సినీ హీరో విజయ్కు అకస్మాత్తుగా రాలేదని హీరోయిన్ సమంత అన్నారు. ఆనె నటించిన తాజా చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. ఈ నెల 19వ తేదీన రిలీజ్ కానుంది. ఈ చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా చెన్నైలో జరిగిన కార్యక్రమంలో సమంత పాల్గొన మాట్లాడుతూ, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరిగిందన్నారు. 'నేను ఇప్పటివరకూ ఎవరిని కలిసినా అంత ఉత్సాహంగా, ఆసక్తిగా ఎదురుచూడలేదు. ఆయనను కలవడం కోసం చాలా ఆత్రుతగా ఎదురుచూశా. ఆయన చాలా స్పెషల్. అనుకున్నది చేస్తారని నాకు ముందే తెలుసు. సినిమా సెట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడూ తన లక్ష్యం గురించే ఆలోచించేవారు. దానిపైనే దృష్టిపెట్టారు. ఆయన విజయం అకస్మాత్తుగా వచ్చింది కదా. ఎన్నో ఏళ్ల కష్టమది' అని చెప్పారు.