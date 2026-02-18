కంపెనీని నమ్ముకునివున్న ఉద్యోగులకు కాస్ట్లీ లగ్గజరీ కార్లు గిఫ్ట్
తమ సంస్థ అభివృద్ధి కీలకంగా వ్యవహరించడంతో పాటు కంపెనీ ప్రారంభం నుంచి నమ్ముకునివున్న ఉద్యోగులకు అరుదైన గౌరవంతో పాటు ఖరీదైన బహుమతి కూడా లభించింది. మొత్తం 47 మంది ఉద్యోగులకు ఖరీదైన లగ్జరీ కార్లను బహుమతిగా ఇచ్చి కంపెనీ యాజమాన్యం సన్మానించింది. ఇందుకోసం కంపెనీ ఏకంగా రూ.20 కోట్లు ఖర్చు చేయడం గమనార్హం. కంపెనీ పేరు హైలైట్ గ్రూప్. కేరళ రాష్ట్రంలో రిటైల్ స్పేస్ రంగంలో అగ్రగామిగా కొనసాగుతోంది.
ఈ కంపనీ ప్రారంభించిన 30 యేళ్ళు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా కాలికట్లో నిర్వహించిన వేడుకల్లో కంపెనీకి చెందిన ఉద్యోగులకు ఖరీదైన బహుమతులను అందజేసింది. సంస్థ ప్రారంభం నుంచి సేవలందించిన 47 మందికి రూ.20 కోట్ల విలువైన కార్లను పంపిణీ చేసింది.
వీటిలో రేంజ్ రోవర్, ఆడి క్యూ8, లాండ్ రోవర్ డిఫెండర్, టాటా హరియర్, కియా సెల్టోస్, హ్యూండాయ్ క్రెటా, స్కోడా కైలాక్ వంటి ఖరీదైన మోడళ్లు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, వచ్చే 2030 నాటికి కంపెనీని మరింతగా విస్తరించి 2 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని హైలైట్ గ్రూపు కంపెనీ యాజమాన్యం ఈ సందర్భంగా ప్రకటించింది.