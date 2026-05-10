ఆదివారం, 10 మే 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 10 మే 2026 (16:51 IST)

మోయలేని అప్పుల భారం ఉంది.. శ్వేతపత్రం విడుదల చేస్తాం : తమిళనాడు సీఎం విజయ్

గత ప్రభుత్వం రాష్ట్రంపై మోయలేని అప్పుల భారాన్ని మోపి, ఖజానాను పూర్తిగా ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోయిందని తమిళనాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఆరోపించారు. ఆయన సీఎంగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత తొలిసారి ప్రసంగించారు. గత ప్రభుత్వం రాష్ట్రంపై మోయలేని అప్పుల భారాన్ని మోపి, ఖజానాను పూర్తిగా ఖాళీచేసి వెళ్ళిపోయింది. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మనం బాధ్యతలు స్వీకరించాం. ఇది నిందలు వేయడం కాదు. వాస్తవ పరిస్థితిని ప్రజలు ముందుంచాలి. అందుకే రాష్ట్ర ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉందో ప్రజలకు తెలియజేసేందుకు ఒక శ్వేతపత్రం విడుదల చేస్తాను. మాది పారదర్శకమైన ప్రభుత్వం. ఏదీ దాపరికాలు లేకుండా ముసుగులు వేసుకోకుండా బహిరంగంగానే వ్యవహరిస్తాను అని విజయ్ ప్రకటించారు. 
 
అలాగే, ప్రజా ధనం నుంచి ఒక్క పైసా కూడా నేను ముట్టుకోను. ఆ అవసరం నాకు లేదు. అది మీకు బాగా తెలుసు. ఈ విజయం తప్పు చేయడు. ఇతరులను తప్పు చేయనివ్వడు. నా ప్రభుత్వంలో ఉన్నవారైనా సరే.. తప్పు చేస్తే ఉపేక్షించేది లేదు. గెలిచాం కదా అని ఆటలు ఆడదామనే ఆలోచన ఎవరికైనా ఉంటే ఇపుడే దాన్ని తుడిచిపెట్టేయండి. ఇపుడు ఒకే ఒక్క పవర్ సెంటర్ ఉంటుంది. అది ఈ విజయ్ నాయకత్వంలోనే ఉంటుంది. వేర్వేరు అధికార కేంద్రాలకు తావులేదు అని గట్టిగా హెచ్చరించారు. 
 
అలాగే, సినిమాల్లో ఎలగైనా నిలదొక్కుకావాలని కష్టపడిన ఒక సాధారణ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కొడుకుగా నాకు పేదరికం, ఆకలి విలువ బాగా తెలుసు. నేను రాజుల కుటుంబం నుంచి రాలేదు. మీలో ఒకడటిగా, మీ కుటుంబ సభ్యుడిగా, మీ బిడ్డగా, మీ అన్నగా, తమ్ముడిగా నన్ను నేను భావిస్తున్నాను. మీరు కూడా నన్ను అలాగే ఆదరించినందుకే ఈ రోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నాను అని అన్నారు. రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తనను ఎన్నో అవమానాలు, కష్టాలు చుట్టుముట్టినా ప్రజలు అండగా నిలిచారని, వారి రుణం తీర్చుకోవడానికే వచ్చానని స్పష్టం చేశారు. 

హీరో విజయ్ దేవరకొండ భారీ పాన్ ఇండియా లైనప్ లో వైరా క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై ప్రొడ్యూసర్ ప్రదీప్ ఉప్పలపాటి నిర్మాణంలో దర్శకుడు శౌర్యువ్ రూపొందిస్తున్న మూవీ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తోంది. ఈ హ్యూజ్ గ్లోబల్ ప్రాజెక్ట్ ఇటీవలే ఘనంగా ప్రారంభమైంది. టాప్ ఇంటర్నేషల్ టెక్నీషియన్స్ ఈ మూవీకి వర్క్ చేస్తుండటం విశేషం. ఈ రోజు విజయ్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమా నుంచి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ బర్త్ డే పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు.

సూర్య తన మాగ్నమోపస్ మాస్ కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్ 'వీరభద్రుడు' చిత్రాన్ని దర్శకుడు ఆర్జే బాలాజీ తమిళంలో తెరకెక్కించారు. ఈ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ మూవీని అనేక విజయవంతమైన చిత్రాలను నిర్మించడం ద్వారా పేరును తెచ్చుకున్న నిర్మాణ సంస్థ డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తోంది. ఈ చిత్రం ప్రతిష్టాత్మక అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది.

రాబోయే బాలీవుడ్ కామెడీ చిత్రం 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై' నుండి వచ్చిన రొమాంటిక్ పాట 'తేరా హో జావున్' మే 8న విడుదలైంది. ఈ పాటలో పూజా హెగ్డే మరియు వరుణ్ ధావన్ మెటాలిక్ చైన్‌లు, బికినీలు, మరియు డెనిమ్ షార్ట్‌ల వంటి సరదా బీచ్ దుస్తులలో కనిపించారు. స్టెబిన్ బెన్ మరియు జోనితా గాంధీ పాడిన ఈ పాటలోని ఆకట్టుకునే హుక్ మరియు ఉత్కంఠభరితమైన విజువల్స్, హెగ్డే యొక్క వంపుసొంపులు, శక్తి మరియు బోల్డ్ లుక్స్ గురించి అభిమానులను ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నాయి.

విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న జంటగా నటిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ "రణబాలి". ఈ సినిమాకు రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. టీ సిరీస్ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై "రణబాలి" సినిమాను ప్రొడ్యూసర్స్ నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ హ్యూజ్ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ రోజు హీరో విజయ్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనకు విశెస్ చెబుతూ "రణబాలి" మూవీ నుంచి స్పెషల్ మేకింగ్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు.

థియేటర్లలో విజయవంతమైన ప్రదర్శన అనంతరం ఓటీటీలోకి వచ్చిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు డిజిటల్ స్పేస్‌లో కూడా భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ప్రస్తుతం తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ చిత్రానికి సోషల్ మీడియాలో అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోంది.

