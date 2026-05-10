మోయలేని అప్పుల భారం ఉంది.. శ్వేతపత్రం విడుదల చేస్తాం : తమిళనాడు సీఎం విజయ్
గత ప్రభుత్వం రాష్ట్రంపై మోయలేని అప్పుల భారాన్ని మోపి, ఖజానాను పూర్తిగా ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోయిందని తమిళనాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఆరోపించారు. ఆయన సీఎంగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత తొలిసారి ప్రసంగించారు. గత ప్రభుత్వం రాష్ట్రంపై మోయలేని అప్పుల భారాన్ని మోపి, ఖజానాను పూర్తిగా ఖాళీచేసి వెళ్ళిపోయింది. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మనం బాధ్యతలు స్వీకరించాం. ఇది నిందలు వేయడం కాదు. వాస్తవ పరిస్థితిని ప్రజలు ముందుంచాలి. అందుకే రాష్ట్ర ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉందో ప్రజలకు తెలియజేసేందుకు ఒక శ్వేతపత్రం విడుదల చేస్తాను. మాది పారదర్శకమైన ప్రభుత్వం. ఏదీ దాపరికాలు లేకుండా ముసుగులు వేసుకోకుండా బహిరంగంగానే వ్యవహరిస్తాను అని విజయ్ ప్రకటించారు.
అలాగే, ప్రజా ధనం నుంచి ఒక్క పైసా కూడా నేను ముట్టుకోను. ఆ అవసరం నాకు లేదు. అది మీకు బాగా తెలుసు. ఈ విజయం తప్పు చేయడు. ఇతరులను తప్పు చేయనివ్వడు. నా ప్రభుత్వంలో ఉన్నవారైనా సరే.. తప్పు చేస్తే ఉపేక్షించేది లేదు. గెలిచాం కదా అని ఆటలు ఆడదామనే ఆలోచన ఎవరికైనా ఉంటే ఇపుడే దాన్ని తుడిచిపెట్టేయండి. ఇపుడు ఒకే ఒక్క పవర్ సెంటర్ ఉంటుంది. అది ఈ విజయ్ నాయకత్వంలోనే ఉంటుంది. వేర్వేరు అధికార కేంద్రాలకు తావులేదు అని గట్టిగా హెచ్చరించారు.
అలాగే, సినిమాల్లో ఎలగైనా నిలదొక్కుకావాలని కష్టపడిన ఒక సాధారణ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కొడుకుగా నాకు పేదరికం, ఆకలి విలువ బాగా తెలుసు. నేను రాజుల కుటుంబం నుంచి రాలేదు. మీలో ఒకడటిగా, మీ కుటుంబ సభ్యుడిగా, మీ బిడ్డగా, మీ అన్నగా, తమ్ముడిగా నన్ను నేను భావిస్తున్నాను. మీరు కూడా నన్ను అలాగే ఆదరించినందుకే ఈ రోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నాను అని అన్నారు. రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తనను ఎన్నో అవమానాలు, కష్టాలు చుట్టుముట్టినా ప్రజలు అండగా నిలిచారని, వారి రుణం తీర్చుకోవడానికే వచ్చానని స్పష్టం చేశారు.