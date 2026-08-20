అమిత్ షా మీటింగులో ప్రత్యేక ఆకర్షణంగా చంద్రబాబు - విజయ్
కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ఆధ్వర్యంలో తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రముఖ సముద్రతీ పర్యాటక ప్రాంతమైన మహాబలిపురంలో దక్షిణాది మండలి సదస్సు జరుగుతోంది. ఇందులో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు చెందిన ముఖ్యమంత్రులు, ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
ఈ సమావేశానికి ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్, కేరళ ముఖ్యమంత్రి సతీశన్, కర్నాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ తదితరులు హాజరయ్యారు. ఇందులో చంద్రబాబు - విజయ్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలించారు.
ముఖ్యమంత్రుల సమావేశానికి సంబంధించిన ఫొటోలను ఏపీ సీఎం కార్యాలయం ట్విట్టర్ వేదికగా పోస్ట్ చేసింది. ఈ సమావేశంలో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన కీలక అంశాలు, కేటాయింపులు, ఇతర అంశాలపై చర్చించారు. ప్రధానంగా నీట్ వివాదం, కావేరి జలాలు, నియోజకవర్గాల పునర్విభజనపై తమ అభ్యంతరాలను దక్షిణాది రాష్ట్రాల సీఎంలు అమిత్షా దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.