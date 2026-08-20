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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (16:41 IST)

అమిత్ షా మీటింగులో ప్రత్యేక ఆకర్షణంగా చంద్రబాబు - విజయ్

babu - vijay
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (16:41 IST)
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కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ఆధ్వర్యంలో తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రముఖ సముద్రతీ పర్యాటక ప్రాంతమైన మహాబలిపురంలో దక్షిణాది మండలి సదస్సు జరుగుతోంది. ఇందులో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు చెందిన ముఖ్యమంత్రులు, ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. 
 
ఈ సమావేశానికి ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్, కేరళ ముఖ్యమంత్రి సతీశన్, కర్నాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ తదితరులు హాజరయ్యారు. ఇందులో చంద్రబాబు - విజయ్‌లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలించారు. 
 
ముఖ్యమంత్రుల సమావేశానికి సంబంధించిన ఫొటోలను ఏపీ సీఎం కార్యాలయం ట్విట్టర్ వేదికగా పోస్ట్‌ చేసింది. ఈ సమావేశంలో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన కీలక అంశాలు, కేటాయింపులు, ఇతర అంశాలపై చర్చించారు. ప్రధానంగా నీట్‌ వివాదం, కావేరి జలాలు, నియోజకవర్గాల పునర్విభజనపై తమ అభ్యంతరాలను దక్షిణాది రాష్ట్రాల సీఎంలు అమిత్‌షా దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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