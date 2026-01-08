బిచ్చగాడు కాదు.. లక్షాధీశుడు... యాచకుడి మృతదేహం వద్ద రూ.లక్షల్లో నగదు
కేరళ రాష్ట్రంలో ఓ బిచ్చగాడు మృతదేహం వద్ద లక్షల్లో కరెన్సీ నోట్ల కట్టలు వెలుగు చూశాయి. ఇందులో చెలావణిలోని రూ.2 వేల నోట్లతో పాటు.. విదేశీ కరెన్సీ నోట్లు కూడా ఉండటం గమనార్హం. ఈ ఘటన అళప్పుళ నగరంలో వెలుగు చూసింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
ఆలప్పుళలోని చారుమూట్ ప్రాంతంలో ఓ యాచకుడు సోమవారం రాత్రి ప్రమాదానికి గురయ్యాడు. స్థానికులు వెంటనే అతడిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. చికిత్స అనంతరం అతడు ఎవరికీ చెప్పకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. తన పేరు అనిల్ కిశోర్ అని ఆస్పత్రి అధికారులతో పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది.
మంగళవారం ఉదయం ఆ యాచకుడి మృతదేహం ఓ దుకాణం ముందు ఉండటాన్ని మున్సిపల్ అధికారులు గుర్తించి పోస్టుమార్టం కోసం ఆ మృతదేహాన్ని ఆస్పత్రికి తరలించారు. యాచకుడి మృతదేహం సమీపంలో ఓ ప్లాస్టిక్ డబ్బా దొరికింది. తనిఖీ కోసం దాన్ని స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్కు పంపించారు. అది తెరిచి చూసిన అక్కడి అధికారులు ఒక్కసారిగా షాక్కి గురయ్యారు. దానినిండా డబ్బు ఉందని, అది రూ.4.5 లక్షలకు పైగా ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు.