హనీమూన్ నేరం.. బెయిల్ రద్దు.. ట్రయల్ కోర్టు ముందు లొంగిన సోనమ్ రఘువంశీ
2025లో తమ హనీమూన్ సమయంలో భర్త రాజా రఘువంశీని హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సోనమ్ రఘువంశీ, తన బెయిల్ను రద్దు చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులకు అనుగుణంగా ట్రయల్ కోర్టు ముందు లొంగిపోయింది. మధ్యప్రదేశ్లోని ఇండోర్ నివాసి అయిన నిందితురాలికి మంగళవారం జ్యుడిషియల్ కస్టడీ విధించినట్లు తూర్పు ఖాసీ హిల్స్ జిల్లా సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ వివేక్ సియెమ్ తెలిపారు.
జూలై 23న సుప్రీంకోర్టు, సోనమ్కు మంజూరు చేసిన బెయిల్ను రద్దు చేసి, మూడు వారాల్లోగా లొంగిపోవాలని ఆమెను ఆదేశించింది. వ్యాపారవేత్త అయిన తన భర్త రాజా రఘువంశీ హత్యకు సంబంధించి ఆమెను గత ఏడాది జూన్లో అరెస్టు చేశారు.
గత ఏడాది మే 23న మేఘాలయలోని సోహ్రా ప్రాంతంలో విహారయాత్రకు వెళ్లిన ఈ జంట అదృశ్యమయ్యారు. ఆ తర్వాత, 2025 జూన్ 2న రాజా మృతదేహం ఒక లోతైన లోయలో లభ్యమైంది. ఆర్థిక లబ్ధి కోసం హనీమూన్ సమయంలో రాజాను హత్య చేయడానికి, సోనమ్ తన ప్రియుడు అని ఆరోపించబడిన రాజ్ కుష్వాహాతో కలిసి కుట్ర పన్ని, కిరాయి హంతకులను నియమించుకుందని పోలీసులు ఆరోపిస్తున్నారు.
జూన్ 29న, మేఘాలయ హైకోర్టు నిందితురాలికి బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ ట్రయల్ కోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వును సమర్థించింది. ట్రయల్ కోర్టు మంజూరు చేసిన బెయిల్ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను ఏప్రిల్ 27న హైకోర్టు కొట్టివేసింది.
ఈ దశలో విచారణను పొడిగించడం కొనసాగుతున్న విచారణకు ఆటంకం కలిగించవచ్చని పేర్కొంటూ, సోనమ్కు మంజూరు చేసిన బెయిల్ను సవాలు చేస్తూ మేఘాలయ ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు ఎం.ఎం. సుందరేష్, పి.బి. వరలేలతో కూడిన ధర్మాసనం అనుమతించింది. ఆరు నెలల్లోగా విచారణ ముందుకు సాగి, ముగియని పక్షంలో, సోనమ్ కొత్తగా బెయిల్ దరఖాస్తు చేసుకునే స్వేచ్ఛ ఉందని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది.