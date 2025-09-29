ఉత్తరప్రదేశ్: 17 ఏళ్ల బాలికను కాల్చి చంపిన తండ్రి, మైనర్ సోదరుడు
ఉత్తరప్రదేశ్లోని షామ్లి జిల్లాలో 17 ఏళ్ల బాలికను ఆమె తండ్రి, మైనర్ సోదరుడు కాల్చి చంపారని ఆరోపించగా, ఆమెపై పరువు హత్య కేసు నమోదైందని పోలీసులు సోమవారం తెలిపారు. ఈ సంఘటన ఆదివారం సాయంత్రం కంధ్లా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని అంబెహ్తా గ్రామంలో జరిగిందని పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ ఎన్పీ సింగ్ తెలిపారు.
బాధితురాలు 12వ తరగతి చదువుతున్న ఆమెను ఆమె తండ్రి జుల్ఫామ్, 15 ఏళ్ల సోదరుడు వారి ఇంటిపై అంతస్థుకు తీసుకెళ్లారని, అక్కడ ఆమెను పిస్టల్తో కాల్చి చంపారని సింగ్ చెప్పారు. భారతీయ న్యాయ సంహితలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద తండ్రి, అతని మైనర్ కొడుకుపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసినట్లు ఎస్పీ తెలిపారు. ఇద్దరినీ అరెస్టు చేసి, నేరానికి ఉపయోగించిన ఆయుధాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
కుటుంబ పరువును గంగలో కలిసిపోతుందని తన కుమార్తెను చంపినట్లు నిందితుడు తండ్రి అంగీకరించాడని శ్రీ సింగ్ అన్నారు.
స్థానికుల ప్రకారం, ఆమెకు ఆ ప్రాంతంలోని ఒక అబ్బాయితో సంబంధం ఉందని, ఆమె కుటుంబ సభ్యులు దీనిని వ్యతిరేకించారు. ఆదివారం సాయంత్రం, ఆమె తండ్రి ఆమె ఫోన్లో చాట్ చేస్తుండగా పట్టుకున్నారు. దీనితో ఆమె ప్రాణాలు తీసేశారు.
మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం కోసం పంపినట్లు ఎస్పీ తెలిపారు.