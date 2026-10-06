రూ.6 కోట్ల మార్కును దాటిన హౌస్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ ఉత్పత్తుల అమ్మకాలు
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆవిష్కరణతో బ్రాండింగ్కు బలమైన ఊతం
Pushkar Singh Dhami
ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామి చొరవతో గ్రామీణ పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్రయోజనం
ఉత్తరాఖండ్లోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో స్థానికంగా ఉత్పత్తి చేయబడిన వస్తువులను భారతదేశంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మార్కెట్లకు తీసుకెళ్లే చొరవ ప్రస్తుతం ఒక బలమైన వ్యాపార నమూనాగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఉత్తరాఖండ్ గ్రామీణ మహిళల కఠోర శ్రమతో తయారు చేయబడిన ఉత్పత్తులతో కూడిన అంబ్రెల్లా బ్రాండ్ హౌస్ ఆఫ్ హిమాలయాస్, ప్రారంభించినప్పటి నుండి దాదాపు రూ.6 కోట్ల విలువైన వ్యాపారాన్ని నమోదు చేసింది. డిసెంబర్ 2023లో డెహ్రాడూన్లో జరిగిన ఉత్తరాఖండ్ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా ఈ బ్రాండ్ను ఆవిష్కరించినప్పుడు హౌస్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ జాతీయ గుర్తింపు పొందింది.
వోకల్ ఫర్ లోకల్, ‘లోకల్ ఫర్ గ్లోబల్’ అనే భావనను ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నంగా ప్రధానమంత్రి ఈ చొరవను అభివర్ణించారు. ఈ బ్రాండ్ కింద, ఉత్తరాఖండ్ స్థానిక గుర్తింపును ప్రతిబింబించే ఉత్పత్తులను ఆధునిక ప్యాకేజింగ్, మెరుగైన నాణ్యత, సమీకృత బ్రాండింగ్తో మార్కెట్లోకి తీసుకువస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం, 60 విలక్షణమైన ఉత్పత్తులతో సహా 83 ఉత్పత్తులు బ్రాండ్ కింద చేర్చబడ్డాయి. వీటిలో సాంప్రదాయ పప్పులు, ధాన్యాలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, తేనె, నూనెలు, మూలికా, వ్యక్తిగత సంరక్షణ ఉత్పత్తులు, అలాగే చేతివృత్తుల ఉత్పత్తులు వంటి విభాగాలు ఉన్నాయి.
అధికారిక బ్రాండ్ వెబ్సైట్లో చిరుధాన్యాలు, పప్పులు, బియ్యం, వంట నూనెలు, నెయ్యి, సుగంధ ద్రవ్యాలు, తేనె, మూలికా ఉత్పత్తులు, బేకరీ వస్తువులు, వ్యక్తిగత సంరక్షణ ఉత్పత్తులు, చేతివృత్తుల ఉత్పత్తులు వంటి కేటగిరీలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
హౌస్ ఆఫ్ హిమాలయాస్లో అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం దాని మహిళా కేంద్రీకృత జీవనోపాధి నమూనా. 55 క్లస్టర్ స్థాయి సమాఖ్యలతో అనుబంధించబడిన సుమారు 5,500 మంది మహిళా లబ్ధిదారులు నేరుగా బ్రాండ్ ఆర్థిక కార్యకలాపాలతో అనుసంధానించబడి ఉన్నారు.
తద్వారా, కొండ ప్రాంతాల్లో స్థానికంగా ఉత్పత్తి చేయబడిన వస్తువులు మార్కెట్లకు ప్రవేశం పొందుతుండగా, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కూడా నేరుగా గ్రామీణ మహిళలకు చేరుతున్నాయి.
ఆన్లైన్లో అందుబాటు
ఆన్లైన్లో హౌస్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ ఇకపై స్థానిక మార్కెట్లకే పరిమితం కాలేదు. వినియోగదారులు అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ వంటి ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ల ద్వారా దాని ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయవచ్చు. క్విక్-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ల ద్వారా, హౌస్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ ఉత్పత్తులు బ్లింకిట్, స్విగ్గీ ఇన్స్టామార్ట్, బిగ్బాస్కెట్లో కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అదనంగా, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారులు బ్రాండ్ సొంత D2C వెబ్సైట్ ద్వారా నేరుగా ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయవచ్చు. అమెజాన్ గ్లోబల్ ద్వారా యునైటెడ్ స్టేట్స్, కెనడా వంటి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కూడా బ్రాండ్ ఉత్పత్తులు అందుబాటులో ఉంచబడుతున్నాయి.
హౌస్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ అనేది ఉత్తరాఖండ్ స్థానిక ఉత్పత్తులకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో గుర్తింపు ఇవ్వడానికి ఒక ముఖ్యమైన చొరవ. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారి స్థానిక ఉత్పత్తులను లోకల్ నుండి గ్లోబల్కు తీసుకెళ్లాలనే దార్శనికతకు అనుగుణంగా, ఈ బ్రాండ్ రాష్ట్ర మహిళలు, రైతులు, గ్రామీణ పారిశ్రామికవేత్తలు తయారు చేసిన ఉత్పత్తులకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ప్రవేశాన్ని కల్పిస్తోంది.
ఉత్తరాఖండ్ గ్రామాల్లో తయారైన ఉత్పత్తులు ప్రపంచ మార్కెట్లకు చేరేలా చూడటం. ఈ చొరవ ప్రత్యక్ష ప్రయోజనాలు మా మహిళా స్వయం సహాయక బృందాలు, స్థానిక ఉత్పత్తిదారులకు చేరేలా చూడటం, తద్వారా వారి జీవనోపాధి, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం మా లక్ష్యం.
పుష్కర్ సింగ్ ధామి
ముఖ్యమంత్రి, ఉత్తరాఖండ్