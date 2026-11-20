రూ. 27,400 కోట్ల పరందూరు ఎయిర్పోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఆపేస్తారు? తమిళనాడు విజయ్ సర్కారుకి హైకోర్టు షాక్
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జోసెఫ్ విజయ్ సర్కారుకి హైకోర్టు షాకిచ్చింది. పరందూర్ విమానాశ్రయం ప్రాజెక్టును రద్దు చేస్తూ సీఎం విజయ్ తీసుకున్న నిర్ణయంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. రూ. 27,400 కోట్ల మెగా ప్రాజెక్టును మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు మధ్యలోనే ఎలా ఆపేస్తారు? అని ప్రశ్నించింది.
ఇప్పటికే ఈ ప్రాజెక్టు కోసం 1700 ఎకరాల భూసేకరణ జరిగి, రూ. 680 కోట్లు ప్రజాధనం ఖర్చయ్యాక రద్దు చేయడం ఏమిటంటూ ప్రశ్నించింది. ప్రభుత్వాలు మారినప్పుడల్లా వాటి ఇష్టాయిస్టాలకు అనుగుణంగా ఎయిర్ పోర్ట్ ప్రాజెక్టులను రద్దు చేయలేరు అంటూ వ్యాఖ్యానించింది. దీనితో ఈ ప్రాజెక్టు ఆగిపోయిందని ఉసూరుమంటున్న రైతులకు ఊపిరి వచ్చినట్లయ్యింది.