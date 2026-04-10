మాయదారి మొగుడు... భార్యకు మత్తుమాత్రలిచ్చి... ప్రియురాలితో రొమాన్స్
కర్నాటక రాష్ట్రంలోని హుబ్బళ్లిలో ఓ భర్త తన భార్యకు నిద్రమాత్రలు ఇచ్చి ప్రియురాలితో రొమాన్స్ చేసిన వ్యవహారం ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ విషయాన్ని బాధితురాలు కాంచన గుర్తించింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, హుబ్బళ్లిలోని విజయనగరకు చెందిన కాంచనకు 2016లో విజయపురకు చెందిన మాలింగప్ప యార్లి అనే వ్యక్తితో వివాహం కాగా, ఈయన ఉపాధ్యాయుడుగా పని చేస్తున్నారు.
అయితే, కొద్ది రోజులుగా రాత్రిళ్లు ఎక్కువగా నిద్రపోవడం, తెల్లవారుజాము వరకు మెలకు రాకపోవడంతో కాంచనకు అనుమానం వచ్చింది. దీంతో భర్త స్నానికి వెళ్లిన సమయంలో మొబైల్ ఫోనును తనిఖీ చేసి ఖంగుతిన్నది. పలువురు మహిళలతో అతను చాటింగ్ చేస్తున్నాడని, తాను నిద్రలోకి జారుకున్న తర్వాత కొందరిని ఇంటికి పిలిచి వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తున్నట్టు గుర్తించింది.
ఈ విషయంపై భర్తను నిలదీయగా ఆయన సమాధానం చెప్పలేదు కదా బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు. దీంతో బాధితురాలు స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.