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ఒక భోజనం జీవితాలను మార్చగలదు: మలబార్ గ్రూప్ యొక్క హంగర్ ఫ్రీ వరల్డ్
ప్రపంచ ఆకలి దినోత్సవం సందర్భంగా, మలబార్ గ్రూప్కు చెందిన మానవతా కార్యక్రమం హంగర్ ఫ్రీ వరల్డ్, తన స్ట్రీట్ మీల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రోగ్రామ్ ప్రభావాన్ని రీహాబిలిటేషన్ ఇంపాక్ట్ రిపోర్ట్: ఇంపాక్ట్ స్టోరీస్ ఒక రోజువారీ భోజనం ఎలా మారిన జీవితానికి ద్వారం తెరుస్తుంది అనే నివేదిక ద్వారా వెల్లడించింది. ఈ నివేదికలో, థనల్ సంస్థ భూమి స్థాయిలో నిర్వహిస్తున్న ప్రతిరోజు భోజన పంపిణీ కార్యక్రమం వీధుల్లో జీవిస్తున్న బలహీన వర్గాల వారికి రక్షణ, వైద్య సహాయం, ఆశ్రయం, గౌరవప్రదమైన జీవితం పునరుద్ధరణ, కుటుంబాలతో మళ్లీ కలయిక వంటి అవకాశాలను ఎలా కల్పించిందో వివరించబడింది.
స్ట్రీట్ మీల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రోగ్రామ్ను పోషకాహారంతో కూడిన భోజనాన్ని క్రమంతప్పకుండా అందించడం ద్వారా ఆకలిని తగ్గించే లక్ష్యంతో ప్రారంభించారు. కాలక్రమేణా, ఈ కార్యక్రమం మరింత లోతైన సంరక్షణకు ఒక వారధిగా మారింది. రోజువారీ పరిచయాల ద్వారా ఫీల్డ్ వర్కర్లు విశ్వాసాన్ని పెంపొందించగలరు, ఆరోగ్యం, ప్రవర్తనలో మార్పులను గమనించగలరు, కష్టసమయాలను గుర్తించగలరు, లబ్ధిదారులను పునరావాస సహాయంతో అనుసంధానించగలరు. మానవీయ శ్రద్ధతో, నిరంతరతతో అందించబడే ఒక భోజనం, పెద్ద స్థాయి మార్పుకు ఆరంభంగా మారగలదనే ఈ కార్యక్రమం యొక్క ప్రధాన నమ్మకాన్ని ఈ నివేదిక బలపరుస్తుంది.
ఈ కార్యక్రమం ప్రస్తుతం భారతదేశంలోని 20 రాష్ట్రాల్లో, ఆరు GCC దేశాలు, అమెరికా, యునైటెడ్ కింగ్డమ్, జాంబియా సహా తొమ్మిది దేశాల్లో అమలవుతోంది. మైక్రో లెర్నింగ్ సెంటర్లు, స్ట్రీట్ మీల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రోగ్రామ్ అనే రెండు ప్రధాన కార్యక్రమాల ద్వారా 1,43,000 మంది లబ్ధిదారులను చేరుకుంది. ఈ కార్యక్రమంపై స్పందిస్తూ మలబార్ గ్రూప్ చైర్మన్ ఎం.పీ. అహమ్మద్ మాట్లాడుతూ, ఒక భోజనం సాధారణంగా కనిపించవచ్చు. కానీ అది నిరంతరంగా, మానవీయ శ్రద్ధతో అందించబడినప్పుడు, అది కేవలం ఆహారంగా మాత్రమే ఉండదు. హంగర్ ఫ్రీ వరల్డ్ ద్వారా, నిరంతర అవుట్రీచ్ ఎలా విశ్వాసాన్ని నిర్మిస్తుందో మేము చూశాం. ఆ విశ్వాసమే పునరావాసం, ఆరోగ్య సేవల ప్రాప్తి, భావోద్వేగ సహాయం, గౌరవప్రదమైన జీవితం పునరుద్ధరణకు పునాది అవుతుంది. ఈ కథలు బలహీన వర్గాల పట్ల నిరంతర అనుబంధం, కరుణ ఒక వ్యక్తి జీవిత దిశను అర్థవంతంగా మార్చగలవని తెలియజేస్తున్నాయి అన్నారు.
స్ట్రీట్ మీల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా అనేక జీవితాలు, క్రమం తప్పకుండా అందించే ఒక భోజనం ఎలా లోతైన సంరక్షణకు మార్గం చూపుతుందో నిరూపించాయి. నాగర్కోయిల్లో, బస్ స్టాండ్ సమీపంలో భోజనం తీసుకుంటున్న ఒక వృద్ధుడు, సురక్షితమైన జీవితం గడపాలనే తన కోరికను భోజన పంపిణీ డ్రైవర్తో పంచుకున్న తర్వాత ఒక సంరక్షణ కేంద్రానికి చేరుకున్నాడు. కుంభకోణంలో, నెలల తరబడి అందించిన భోజన సహాయం, మంచానికే పరిమితమైన వ్యక్తికి పరిశుభ్రత సంరక్షణ, శుభ్రమైన దుస్తులు, పునరావాస సహాయం ద్వారా గౌరవప్రదమైన జీవితం తిరిగి అందించింది. చెన్నైలో, రోజుకు రెండుసార్లు నిర్వహించిన భోజన పంపిణీ కార్యక్రమం కష్టాల్లో ఉన్న ఒక మహిళను మెల్లగా సహాయం స్వీకరించేలా చేసి, చివరకు ఆమెను ఒక సంరక్షణ కేంద్రానికి తరలించేందుకు సహాయపడింది.
ఈ కార్యక్రమం ఉడుపి నుండి చెన్నై వరకు జరిగిన హృదయాన్ని కదిలించే కుటుంబ పునఃకలయికకు కూడా కారణమైంది. క్రమం తప్పకుండా జరిగిన భోజన పంపిణీ సంభాషణల ద్వారా, బృందం ఒక వ్యక్తి గుర్తింపును కనుగొని, అతడిని అతని భార్య, పిల్లలతో మళ్లీ కలిపింది. తిరుచిరాపల్లిలో, సాధారణ భోజన పంపిణీ సమయంలో శారీరక వైకల్యం కలిగిన వృద్ధుడి ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. దీంతో అతనికి వైద్య సహాయం, శస్త్రచికిత్స అనంతర పోషకాహార సంరక్షణ, ఆశ్రయం కల్పించబడింది. ఈ అనుభవాలు, క్రమబద్ధత, కరుణతో అందించే ఒక భోజనం సంరక్షణ, గౌరవం, మరింత భద్రమైన జీవితానికి ఒక వారధిగా మారగలదని చూపిస్తున్నాయి.
ఈ కార్యక్రమం, సమాజ సంక్షేమం, సమగ్ర అభివృద్ధి పట్ల మలబార్ గ్రూప్ యొక్క విస్తృత CSR నిబద్ధతలో భాగం. హంగర్ ఫ్రీ వరల్డ్ తక్షణ ఆకలిని తీర్చడమే కాకుండా, పోషకాహారం, పునరావాసం, ఆరోగ్య జోక్యం, ఆశ్రయం, గౌరవప్రదమైన జీవితం పునరుద్ధరణ, కుటుంబ పునఃకలయిక ద్వారా బలహీన వర్గాల వారికి మద్దతు అందించే బహుముఖ నమూనాను అనుసరిస్తోంది. మలబార్ గ్రూప్ తన నికర వ్యాపార లాభాల్లో ఐదు శాతం సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమాలకు కేటాయిస్తోంది. ఆకలి నిర్మూలన, విద్య, ఆరోగ్యం, గృహవసతి, మహిళా సాధికారత, పర్యావరణ స్థిరత్వం వంటి రంగాల్లో దీర్ఘకాలిక కార్యక్రమాలకు మద్దతు ఇస్తోంది.
హంగర్ ఫ్రీ వరల్డ్, స్ట్రీట్ మీల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా, మలబార్ గ్రూప్, థనల్ ప్రతిరోజు ఒక భోజనం సంరక్షణ, రక్షణ, కోలుకోవడం, మానవ సంబంధాలకు తొలి అడుగుగా ఎలా మారగలదో నిరంతరం చూపిస్తున్నాయి.
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త్రిషతో కలిసి అప్పుడు పెళ్లికి.. ఇప్పుడు అజిత్ ఇంటికి విజయ్.. ఇది అవసరమా? (video)
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్.. త్రిషతో కలిసి కనిపించారు. గతంలో ఓ పెళ్లి వేడుకలో మ్యాచింగ్ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిసిన త్రిష- విజయ్.. ప్రస్తుతం హీరో అజిత్ ఇంటికి వెళ్లారు. ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తరువాత విజయ్.. త్రిషతో కలిసి కనిపించడం ఇదే మొదటిసారి. ప్రముఖ నటుడు అజిత్ కుమార్ తల్లి మోహిని మణి కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. ఆయనను పరామర్శించడానికి విజయ్, త్రిష కలిసి వెళ్లారు. ఒకే కారులో ట్రావెల్ చేసినట్లు చెబుతున్నారు. చెన్నై ఈస్ట్ కోస్ట్ రోడ్లోని అజిత్ ఇంటికి వెళ్లారు. ఆయనను పరామర్శించారు. మోహిని మణి భౌతిక కాయానికి నివాళి అర్పించారు. ఆ సమయంలో త్రిష ఆయన వెంటే ఉన్నారు. త్రిష కూడా అజిత్, ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. అయితే విజయ్ ఎక్కడికెళ్లినా త్రిషను వెంటబెట్టుకుని వెళ్లడంపై సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ మొదలయ్యాయి. త్రిషను ఐరన్ లెగ్గా ఏకిపారేస్తున్నారు.
సమాజంలో జరిగే విషయాలకు సినిమాలతో ముడిపెట్టొద్దు : అనసూయ
సినిమా అనేది ఒక కల్పిత కథ అని, దానికి సినిమాకు ముడిపెట్టొద్దని ప్రముఖ యాంకర్, సినీ నటి అనసూయ అన్నారు. అలాగే, సమాజంలో జరిగే ఏ ఒక్క విషయాన్ని సినిమాకు ముడిపెట్టవద్దని ఆమె కోరారు. తన సోషల్ మీడియా వేదికగా చిత్రంగంపై బాధ్యత, సృజనాత్మక స్వేచ్ఛ గురించి ఆమె ఓ పోస్ట్ పెట్టారు. అందులో అనేక అంశాలను ఆమె ప్రస్తావించారు.
సోదరి ఇస్బెల్లా కైఫ్, సోదరుడు సెబస్టీన్కు కారు కూడా ఇవ్వని కత్రినా, ఆటోలో తిరుగుతున్నారు, వీడియో
విదేశం నుంచి తన సోదరి కత్రినా కైఫ్ను కలుసుకునేందుకు ఆమె చెల్లలు ఇస్బెల్లా కైఫ్, సోదరుడు సెబాస్టీన్ వచ్చారట. ఐతే వారు ముంబైలో పలుచోట్ల తిరిగేందుకు ఎంతో ఆసక్తి చూపించారట. మరి అంతటి ఆసక్తి వున్నప్పుడు వారికి నచ్చిన ప్రాంతాలు ఏమిటో చూపించాల్సిన బాధ్యత కత్రినాకి వుంది కదా. ఐతే కత్రినా కైఫ్ మాత్రం తన సోదరసోదరీమణుల కోసం కనీసం కారు కూడా అరేంజ్ చేయలేదట. మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు నగరంలో తిరిగి చూసి రండి అని చెప్పిందంట కానీ కారు మాత్రం ఇవ్వలేదట. దానితో వాళ్లిద్దరూ ఆటో మాట్లాడుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్లారట.