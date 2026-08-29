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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 29 August 2026 (20:54 IST)

ప్రియుడితో భార్య రాసలీలలు - రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకుని బెడ్రూంలోనే పెళ్లి జరిపించిన భర్త.. ఎక్కడ? (Video)

wife with lover
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (20:54 IST)
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ఓ భర్త తన భార్యను ఆమె ప్రియుడితో అభ్యంతరకర స్థితిలో పట్టుకుని, ఆ తర్వాత వారిద్దరికీ బలవంతంగా పెళ్లి జరిపించాడు. ప్రియుడితో తన భార్య నుదుటిపై సింధూరం పెట్టించే సమయంలో, వారిని దుస్తులు కూడా ధరించనివ్వలేదు. ఆ తర్వాత ఆ జంట పూలదండలు మార్చుకున్న తర్వాత మహిళ తన ప్రియుడి పాదాలను తాకి నమస్కరించింది. ఈ సంఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఝాన్సీ జిల్లా కేంద్రానికి 28 కిలోమీటర్ల దూరంలోని చిర్గావ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఆగస్టు 23వ తేదీన జరిగింది. 
 
భర్త రాజేష్ ప్రజాపతి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, వారికి జూన్ 2026లో వివాహం జరిగింది. పెళ్లయినప్పటి నుండి తన భార్య తనకు నిద్రమాత్రలు ఇచ్చేదని అతను ఆరోపించాడు. తాను నిద్రపోయిన తర్వాత, ఆమె తన ప్రియుడితో మొబైల్ ఫోన్‌లో మాట్లాడేదని చెప్పాడు. 'నేను జూన్ 24న దతియాలోని భండర్ ప్రాంతానికి చెందిన అభిలాషను వివాహం చేసుకున్నాను. పెళ్లయిన సుమారు నెల రోజుల తర్వాత, ఆమె ప్రవర్తనపై నాకు అనుమానం కలిగింది. ఆమె నాకు నిద్రమాత్రలు ఇచ్చేదని నేను ఆరోపిస్తున్నాను. నేను నిద్రపోయిన తర్వాత, ఆమె తన ప్రియుడితో మొబైల్ ఫోన్‌లో మాట్లాడేది'.
 
ఆగస్టు 19న ఇంట్లో కొంత నగలు కనిపించకుండా పోయాయని రాజేష్ ఆరోపించాడు. దీని గురించి భార్యను ప్రశ్నించినప్పుడు, ఆమె సంతృప్తికరమైన వివరణ ఇవ్వలేకపోయింది. ఆ నగలలో కొంత భాగాన్ని ఆమె తన ప్రియుడికి ఇచ్చిందని అతనికి తర్వాత తెలిసిందని తెలిపాడు. ఆగస్టు 23న తన మేనమామకు ప్రమాదం జరగడంతో, భార్యను ఇంట్లో వదిలి ఝాన్సీ మెడికల్ కాలేజీకి వెళ్లాల్సి వచ్చిందని రాజేష్ చెప్పాడు.
 
మధ్యాహ్నం 2 గంటల ప్రాంతంలో తిరిగి వచ్చినప్పుడు, ఇంటి ప్రధాన ద్వారం లోపలి నుండి గడియ పెట్టి ఉండటాన్ని గమనించాడు. అనుమానం వచ్చి, అతను ఇంటి పైకప్పు ద్వారా లోపలికి ప్రవేశించాడు. గదిలో తన భార్య, ఒక యువకుడు మంచంపై పడుకుని ఉండటాన్ని చూశానని, అతను వారిద్దరి ఫోటోలు, వీడియోలను రికార్డ్ చేసినట్టు చెప్పాడు. వారు అతన్ని గమనించి, పట్టుకుని, తోసేశారు. రాజేష్ తాను ఎలాగోలా బయటపడి, బయటకు వచ్చి కేకలు వేయడంతో ఇరుగు పొరుగు వారు వచ్చినట్టు తెలిపాడు. ఆ తర్వాత పోలీసులకు ఫోన్ చేసి చెప్పినట్టు చెప్పారు. ఆ తర్వాత అక్కడికి వచ్చిన వారు పూలు, సింధూరం ఏర్పాటు చేసి, ఆ ఇద్దరికీ బలవంతంగా వివాహం జరిపించారని రాజేష్ ఆరోపించాడు. ఆ తర్వాత పోలీసులు వారిద్దరినీ పోలీస్ స్టేషన్‌కు తీసుకెళ్లాడు.
 
ఈ ఘటన తర్వాత తాను తన భార్య తండ్రికి, సోదరుడికి ఫోన్ చేసి జరిగిన విషయాన్ని చెప్పానని రాజేష్ తెలిపాడు. అతని మాటల ప్రకారం, వివాహానికి ముందే తమ కుమార్తెకు ఆ వ్యక్తితో ఉన్న సంబంధం గురించి కుటుంబానికి తెలుసని మామగారు అంగీకరించారు. వారు ఆమె మొబైల్ ఫోన్‌ను కూడా తీసుకున్నాడు. అయితే, ఇకపై తన ప్రియుడితో సంప్రదింపులు జరపనని ఆమె హామీ ఇవ్వడంతో, ఆ సమస్య పరిష్కారమైందని భావించి, ఆ తర్వాత రాజేష్‌తో ఆమె వివాహం జరిపించారు. ఆ సంబంధం గురించి తెలిసి కూడా ఆమెను తనకు ఇచ్చి ఎందుకు పెళ్లి చేశారని మామగారిని ప్రశ్నించినప్పుడు, ఆయన కోపంతో తనను చంపేస్తానని బెదిరించారని రాజేష్ ఆరోపించాడు. ఆ సంభాషణకు సంబంధించిన రికార్డింగ్ కూడా తన దగ్గర ఉందని అతను చెప్పాడు.

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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