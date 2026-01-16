భార్యతో ఆమె ప్రియుడిని రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భర్త, విడాకులు తీసుకో అంటూ షాకిచ్చిన భార్య
తన భార్య కొన్నాళ్లుగా వేరే పురుషుడితో సన్నిహితంగా వుండటాన్ని గమనిస్తూ వచ్చాడు ఓ భర్త. దాంతో ఆమెతో ఎలాంటి గొడవకు దిగకుండా ఆమె కదలికలను గమనిస్తూ వచ్చాడు. అలా గమనిస్తూ వచ్చిన భర్తకు తన భార్యతో తిరుగుతున్న వ్యక్తి ఆమె మాజీ బోయ్ ఫ్రెండ్ అని తేలింది. దీనితో భార్యపై మరింత నిఘా పెట్టాడు. అలా ఒకరోజు తన భార్య, ఆమె ప్రియుడు ఇద్దరూ ఓ హోటల్ గదిలో ఏకాంతంగా గడుపుతుండటాన్ని చూసి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చి ఇద్దర్నీ రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నాడు.
ఐతే భార్య తన భర్తకు గట్టి షాకిచ్చింది. ఓకే... నా ప్రియుడితో నన్ను పట్టుకున్నావు కదా. నువ్వంటే నాకు ఇష్టం లేదు. ఇప్పుడే పోలీసులు ముందు చెబుతున్నా. ఇద్దరం విడాకులు తీసుకుందాము. నేను నా ప్రియుడితోనే కలిసి వుంటాను అంటూ షాకిచ్చింది. దీనితో భర్తకు ఏం చేయాలో పాలుపోలేదు. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఝాన్సీలో జరిగింది.
వ్యాపారంలో నష్టం వచ్చిందని 100 మంది పురుషులతో భార్య శృంగారం, వీడియో తీసిన భర్త
తెలంగాణ లోని మంచిర్యాల జిల్లాలో జరిగిన నేరం సమాజంలో డబ్బు కోసం కొంతమంది ఎలా దిగజారిపోతున్నారో తేటతెల్లం చేస్తోంది. వ్యాపారంలో నష్టాలు వచ్చేసరికి తీసుకున్న అప్పులు చెల్లించేందుకు ఆ దంపతులు సమాజంలో తలదించుకునే మార్గాన్ని అనుసరించారు. పోలీసులు తెలిపిన పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మంచిర్యాల జిల్లా లక్షెట్టిపేట మండలం వెంకటరావు పేటకు చెందిన 31 ఏళ్ల వ్యక్తి కరీంనగర్లో మార్బుల్, ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ వ్యాపారం చేస్తున్నాడు. ఇతడు మంచిర్యాలకు చెందిన మహిళతో వివాహమైంది. చేస్తున్న వ్యాపారం కాస్త మందగించి నష్టాలు రావడంతో పూర్తిగా అప్పుల్లో కూరుకుపోయాడు.
తీసుకున్న అప్పులు ఇఎంఐలు, వడ్డీలు కట్టలేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. దీనితో దంపతులిద్దరూ పెడదోవ పట్టారు. భర్త సూచన మేరకు భార్య సోషల్ మీడియాలో తన ఫోటోలను వుంచి కొందరు వ్యాపారులకు, యువకులకు వల విసిరింది. అలా సుమారు 100 మంది పురుషులు వారి వలలో పడ్డారు. ఒక్కొక్కరితో భార్య ఏకాంతంగా గడిపిన ఫోటోలు, వీడియోలను స్వయంగా భర్త తీసాడు.
అనంతరం వారిని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తూ డబ్బులు దండుకోవడం మొదలుపెట్టారు. తనకు డబ్బు ఇవ్వకపోతే సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలు, వీడియోలు లీక్ చేస్తామని సదరు పురుషులను బెదిరించడంతో వారు హడలిపోయి డబ్బు సమర్పించుకున్నారు. గత మూడేళ్లుగా ఇదే పనిగా పెట్టుకున్నారు. ఈ క్రమంలో కరీంనగర్ కు చెందిన ఓ లారీ వ్యాపారి కూడా వీరి వలలో పడ్డాడు. దీనితో అతడిని బ్లాక్ మెయిల్ చేసి ఏకంగా రూ. 13 లక్షలు లాగారు. ఇంకా తమకు రూ. 5 లక్షలు ఇవ్వాలనీ, లేదంటే నీ బాగోతం బైటపెడతామని అనడంతో ఇక ఆ వ్యాపారి దిక్కుతోచక పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు భార్యాభర్తలను ఇద్దరినీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు.