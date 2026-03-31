భార్య నుంచి విడాకులు వచ్చినందుకు గుడికి 9 కి.మీ వెళ్తూ భర్త పొర్లుదండాలు, వీడియో
విడాకుల పార్టీలు సర్వసాధారణం అవుతున్నాయి. ఈ నేపధ్యంలో ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోని రాంనగరు బస్తీకి చెందిన 25 ఏళ్ల యువకుడు స్థానిక దేవతకు ఒక ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతా కార్యక్రమంతో పొర్లు దణ్ణాలు పెడుతూ వెళ్లాడు. ఉత్తర భారతదేశంలో నవరాత్రుల పవిత్రమైన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని అతడు తన వివాహ బంధానికి ముగింపు పలికి, కొత్తగా విడాకులు తీసుకున్నందుకు తమ ఊరు నుంచి స్థానిక ఆలయానికి 9 కిలోమీటర్ల మేర దండవత్ యాత్ర చేపట్టాడు.
దండవత్ యాత్రలో అతడు నేలపై పూర్తిగా సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తూ 9 కిలోమీటర్లు ఇలాగే పూర్తి చేసాడు. ఈ సంఘటన రామ్నగర్లోని సోన్హా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. ఈ యాత్రకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం కావడంతో ఆదివారం ఇది ప్రజల దృష్టికి వచ్చింది. నార్ఖోరియా గ్రామానికి చెందిన జోగేష్ అనే ఆ యువకుడు, పగలంతా ఉపవాసం వుండి బైదా సమయ మాత ఆలయానికి ఈ కఠినమైన యాత్రను చేపట్టాడు.
జోగేష్ తెల్లవారుజామున తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి 9 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని పూర్తి చేయడానికి దాదాపు 12 గంటల సమయం తీసుకుని సాయంత్రానికి ఆలయానికి చేరుకున్నాడు. ప్రయాణం పొడవునా అతను జై శ్రీ రామ్, జై భజరంగబలి అని జపిస్తూ వెళ్లాడు. తీవ్రమైన వైవాహిక కలహాల సమయంలో తాను ఒక మొక్కుబడి చేసుకున్నానని జోగేష్ చెప్పాడు.
2022లో వివాహం చేసుకున్న జోగేష్ తన భార్యతో పదేపదే తలెత్తిన వివాదాల కారణంగా ఫ్యామిలీ కోర్టు ద్వారా విడాకుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవలసి వచ్చిందని తెలిపాడు. జనవరి 2026లో విడాకులు ఖరారయ్యాయి. న్యాయ ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత, దేవతకు చేసిన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చడానికి, ముందస్తు అనుమతితోనే ఈ క్రతువును నిర్వహించారని స్థానిక అధికారులు తెలిపారు.
సబ్-డివిజనల్ మేజిస్ట్రేట్ అతని దరఖాస్తును ఆమోదించగా, భద్రతను నిర్ధారించడానికి పోలీసులు అతని ప్రయాణానికి సహకరించారు. మార్గం పర్యవేక్షణ కోసం ఒక కానిస్టేబుల్ను నియమించినట్లు స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ మహేష్ సింగ్ తెలిపారు. జోగేష్ తల్లిదండ్రులు, తోబుట్టువులతో సహా కుటుంబ సభ్యులు అతనితో పాటు రాగా, గ్రామస్థులు మద్దతుగా మార్గమంతా గుమిగూడారు. అతను గుడిలో ప్రార్థనలు చేసి, కొబ్బరికాయ కొట్టి తన ఉపవాసాన్ని విరమించాడు.