భర్త మరో మహిళతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకోవడం క్రూరత్వం కాదు: మద్రాస్ హైకోర్టు
భర్త మరో మహిళతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకోవడం క్రూరత్వం కాదని మద్రాస్ హైకోర్టు తీర్పునిచ్చింది. తన బిడ్డతో కలిసి భార్య ఆత్మహత్య చేసుకున్న కేసులో భర్త విడుదల కావడంపై బావమరిది వేసిన కేసును కోర్టు విచారించింది. ఈ కేసు విచారణలో ఆయన... రెండో ప్రతివాదికి వివాహేతర సంబంధం వున్నదని రుజువైందనీ, వాస్తవాల ప్రకారం ఆ బంధం భార్యను ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించే స్వభావం వున్నది కాదని కోర్టు భావిస్తున్నట్లు తెలియజేసారు.
ఇలాంటి కేసుల్లో వివాహేతర సంబంధాన్ని తీవ్రమైన నేరంగా నిరూపించాల్సి వుంటుందనీ, ఐతే ఇక్కడ అలా జరగలేదని వ్యాఖ్యానించారు. తన సోదరి చావుకి తన బావ కారణమనీ, వివాహం అయ్యాక అతడు వరకట్న వేధింపులకు గురి చేసాడనీ, తన సోదరిపై క్రూరంగా ప్రవర్తించాడంటూ పిటీషన్లో పేర్కొన్నాడు. ఐతే ఈ ఆరోపణలను రుజువు చేసేందుకు ఆధారాలు లేవంటూ ఈ అప్పీలును న్యాయమూర్తి కొట్టివేసారు.