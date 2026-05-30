ఆస్తులమ్మి భార్యకు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఇప్పించిన భర్త: ప్రియుడితో కలిసి లేచిపోయిన భార్య
తన భార్య ఆమె ప్రియుడితో ఏకాంతంగా గడపడాన్ని కట్టుకున్న భర్త చూసి షాక్ తిన్నాడు. ఆమెను నిలదీశాడు. అందుకు ఆమె ఎంతమాత్రమూ పశ్చాత్తాపం చెందకుండా... మా ఇద్దర్నీ కలిసి వుండటం చూసావు కదా, నీతో కలిసి కాపురం చేయడం నాకిష్టం లేదు. నేను నా ప్రియుడితోనే వుంటాను అని పదేళ్ల కొడుకుని, భర్తను వదిలేసి వచ్చిన భార్య అలా సమాధానం చెప్పింది. దీనితో భర్త తన భార్య కోసం తను ఎంత కష్టపడిన విషయాన్ని పోలీసులకు వెల్లడించాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
బీహారు రాష్ట్రంలో హాజీపూర్లో అమన్ కుమార్, గుంజన్ కుమారి నివాసం వుంటున్నారు. వీరికి పదేళ్ల కుమారుడు వున్నాడు. ఐతే భార్యకు ఎలాగైనా ఉద్యోగస్తురాల్ని చేయాలన్న పట్టుదలతో అమన్ కుమార్ తన వ్యవసాయ భూమిని అమ్మేసాడు. ఆ డబ్బుతో భార్య గుంజన్ కి బీపీఎస్సీ కోచింగ్ ఇప్పించాడు. ఆమెకి ఇంటి పనులేమీ చెప్పకుండా అన్నీ తనే చూసుకుంటూ ఆమె చదువుపై ధ్యాస పెట్టేందుకు సహకరించాడు. అనుకున్నట్లుగానే బీపీఎస్సీ పరీక్షలో గుంజన్ అర్హత సాధించింది. ఉద్యోగం వచ్చింది. ఉద్యోగం వచ్చాక ఆమె ప్రవర్తనలో కూడా క్రమేణా మార్పు వచ్చింది.
భర్తతో సమయం గడపడాన్ని తగ్గించేసింది. ఉద్యోగం వచ్చిన సందర్భంగా తన స్నేహితురాండ్లతో కలిసి పార్టీ చేసుకుంటున్నామనీ, అంతా కలిసి డార్జిలింగ్ వెళ్తున్నట్లు చెప్పి ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయింది. ఐతే అలా వెళ్లిన గుంజన్ ఎంతకీ ఫోన్ చేయకపోగా, భర్త ఫోన్ చేస్తుంటే లిఫ్ట్ చేయడం మానేసింది. ఆ తర్వాత 10 రోజులకు గుంజన్ ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది. ఎందుకలా చేసావ్, ఎక్కడికెళ్లావంటూ భర్త గట్టిగా నిలదీయడంతో అతడితో గొడవపడింది. విషయాన్ని తన మేనమామ దృష్టికి తీసుకుని వెళ్లాడు.
ఇంతలో గుంజన్ ఆమె ప్రియుడు ప్రేమ్ ప్రకాష్తో సన్నిహితంగా వుండటాన్ని గమనించి వారిని వెంబడించాడు. వారిద్దరూ ప్రియుడి ఇంట్లో ఏకాంతంగా గడపడాన్ని కళ్లారా చూసాడు. ఇదే విషయాన్ని మేనమామకి చెప్పగా... ఆమె నీతో వుండాలనుకోవడంలేదు. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం... వదిలేసెయ్ అంటూ చాలా తేలికగా సమాధానమిచ్చినట్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేసాడు. ఎన్నో ఆశలతో పెళ్లి చేసుకుని, తన భార్యను ప్రయోజకరాలిని చేసినందుకు నాకు దక్కిన బహుమతి ఇదా అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసాడు. తన భార్య గుంజన్ తో తను ఇక కలిసి జీవించే ప్రసక్తే లేదనీ, తమకు విడాకులు మంజూరు చేయాలంటూ పిటీషన్ దాఖలు చేసాడు.
భార్య ను 10 ఏళ్లు కష్టపడి, భూములు అమ్మి చదివించాడు, తీరా BPSC లో ఉద్యోగం వచ్చాక భర్తను,10 ఏళ్ల కొడుకును సైతం వదిలేసి ఇంకొకడు తో లేచిపోయింది— AVM (@AvmNews7) May 30, 2026
కట్టుకున్న భార్య చదువుకుని, సమాజంలో గొప్పగా బతకాలని తనకున్న పూర్వీకుల ఆస్తిని కూడా అమ్మేశాడు ఆ భర్త.
రాత్రి పగలు కష్టపడి ఆమెను BPSC… pic.twitter.com/1Wr024J4XC
కథానాయకుడు నాగ చైతన్య ఇటీవల తన వ్యక్తిత్వ హక్కుల పరిరక్షణ కోరుతూ ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఆయన పేరు, చిత్రం, అనధికారిక వస్తువులు, ఏఐ (AI) సృష్టించిన మరియు అశ్లీల కంటెంట్ను అనధికారికంగా ఉపయోగించారన్న ఆరోపణలపై ఈ దావా వేశారు. ఆయన తన మాజీ భార్య సమంత రూత్ ప్రభును మోసం చేశారని, ఆమె కెరీర్ను నాశనం చేశారని సూచించే కంటెంట్ను కూడా ఆయన న్యాయవాది ప్రస్తావించారు.
Peddi - తెలంగాణ లో పెద్ది టిక్కెట్ల పెంపు కు బ్రేక్ - ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు
బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన 'పెద్ది' చిత్రం ఎట్టకేలకు జూన్ 4న తెరపైకి వస్తోంది. తెలుగులో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాలలో ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఒకటి. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండింటిలోనూ టిక్కెట్ల ధరలను పెంచి, ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేయడానికి చిత్ర నిర్మాతలు అనుమతి కోరారు. అయితే, వారికి ఏపీలో మాత్రమే అలా చేయడానికి అనుమతి లభించింది.
ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో, రామ్ చరణ్ ప్రధాని మోదీతో తన ఇటీవలి సమావేశాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ సమావేశంలో ప్రధాని, 'పెహ్లి' కథాంశం గురించి అడిగి, సినిమాలోని గ్రామీణ సాధికారత ఇతివృత్తాలకు అనుసంధానంగా ఒక పశ్చిమ బెంగాల్ కథను పంచుకున్నారు. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన ఈ తెలుగు స్పోర్ట్స్ డ్రామాలో, జాన్వీ కపూర్తో పాటు చరణ్ గిరిజన అథ్లెట్ పెహ్లివాన్ పాత్రలో నటించారు.