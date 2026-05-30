  4. Husband Catches Wife Red-Handed with Lover: You have seen it now, I am staying with him, the Wife Declares, Leaving Him Shocked
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Saturday, 30 May 2026 (14:19 IST)

ఆస్తులమ్మి భార్యకు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఇప్పించిన భర్త: ప్రియుడితో కలిసి లేచిపోయిన భార్య

తన భార్య ఆమె ప్రియుడితో ఏకాంతంగా గడపడాన్ని కట్టుకున్న భర్త చూసి షాక్ తిన్నాడు. ఆమెను నిలదీశాడు. అందుకు ఆమె ఎంతమాత్రమూ పశ్చాత్తాపం చెందకుండా... మా ఇద్దర్నీ కలిసి వుండటం చూసావు కదా, నీతో కలిసి కాపురం చేయడం నాకిష్టం లేదు. నేను నా ప్రియుడితోనే వుంటాను అని పదేళ్ల కొడుకుని, భర్తను వదిలేసి వచ్చిన భార్య అలా సమాధానం చెప్పింది. దీనితో భర్త తన భార్య కోసం తను ఎంత కష్టపడిన విషయాన్ని పోలీసులకు వెల్లడించాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
 
బీహారు రాష్ట్రంలో హాజీపూర్‌లో అమన్ కుమార్, గుంజన్ కుమారి నివాసం వుంటున్నారు. వీరికి పదేళ్ల కుమారుడు వున్నాడు. ఐతే భార్యకు ఎలాగైనా ఉద్యోగస్తురాల్ని చేయాలన్న పట్టుదలతో అమన్ కుమార్ తన వ్యవసాయ భూమిని అమ్మేసాడు. ఆ డబ్బుతో భార్య గుంజన్ కి బీపీఎస్సీ కోచింగ్ ఇప్పించాడు. ఆమెకి ఇంటి పనులేమీ చెప్పకుండా అన్నీ తనే చూసుకుంటూ ఆమె చదువుపై ధ్యాస పెట్టేందుకు సహకరించాడు. అనుకున్నట్లుగానే బీపీఎస్సీ పరీక్షలో గుంజన్ అర్హత సాధించింది. ఉద్యోగం వచ్చింది. ఉద్యోగం వచ్చాక ఆమె ప్రవర్తనలో కూడా క్రమేణా మార్పు వచ్చింది.
 
భర్తతో సమయం గడపడాన్ని తగ్గించేసింది. ఉద్యోగం వచ్చిన సందర్భంగా తన స్నేహితురాండ్లతో కలిసి పార్టీ చేసుకుంటున్నామనీ, అంతా కలిసి డార్జిలింగ్ వెళ్తున్నట్లు చెప్పి ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయింది. ఐతే అలా వెళ్లిన గుంజన్ ఎంతకీ ఫోన్ చేయకపోగా, భర్త ఫోన్ చేస్తుంటే లిఫ్ట్ చేయడం మానేసింది. ఆ తర్వాత 10 రోజులకు గుంజన్ ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది. ఎందుకలా చేసావ్, ఎక్కడికెళ్లావంటూ భర్త గట్టిగా నిలదీయడంతో అతడితో గొడవపడింది. విషయాన్ని తన మేనమామ దృష్టికి తీసుకుని వెళ్లాడు.
 
ఇంతలో గుంజన్ ఆమె ప్రియుడు ప్రేమ్ ప్రకాష్‌తో సన్నిహితంగా వుండటాన్ని గమనించి వారిని వెంబడించాడు. వారిద్దరూ ప్రియుడి ఇంట్లో ఏకాంతంగా గడపడాన్ని కళ్లారా చూసాడు. ఇదే విషయాన్ని మేనమామకి చెప్పగా... ఆమె నీతో వుండాలనుకోవడంలేదు. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం... వదిలేసెయ్ అంటూ చాలా తేలికగా సమాధానమిచ్చినట్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేసాడు. ఎన్నో ఆశలతో పెళ్లి చేసుకుని, తన భార్యను ప్రయోజకరాలిని చేసినందుకు నాకు దక్కిన బహుమతి ఇదా అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసాడు. తన భార్య గుంజన్ తో తను ఇక కలిసి జీవించే ప్రసక్తే లేదనీ, తమకు విడాకులు మంజూరు చేయాలంటూ పిటీషన్ దాఖలు చేసాడు.
 
కోలీవుడ్ అగ్రహీరో అజిత్‌కు మాతృవియోగంకోలీవుడ్ అగ్రహీరో అజిత్ కుమార్‌ ఇంట విషాదం చోటుచేసుకుంది. అజిత్ కుమార్ తల్లి మోహిని మణి (85) వృద్యాప్యంతో పాటు అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా శనివారం ఉదయం కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా వృద్ధాప్య సమస్యలతో బాధపడుతోన్న ఆమె శనివారం ఉదయం స్వగృహంలో తుదిశ్వాస విడిచారు.

కోలీవుడ్ అగ్రహీరో అజిత్‌కు మాతృవియోగంకోలీవుడ్ అగ్రహీరో అజిత్ కుమార్‌ ఇంట విషాదం చోటుచేసుకుంది. అజిత్ కుమార్ తల్లి మోహిని మణి (85) వృద్యాప్యంతో పాటు అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా శనివారం ఉదయం కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా వృద్ధాప్య సమస్యలతో బాధపడుతోన్న ఆమె శనివారం ఉదయం స్వగృహంలో తుదిశ్వాస విడిచారు.

Peddi - తెలంగాణ లో పెద్ది టిక్కెట్ల పెంపు కు బ్రేక్ - ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రత్యేక ప్రదర్శనలుబుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన 'పెద్ది' చిత్రం ఎట్టకేలకు జూన్ 4న తెరపైకి వస్తోంది. తెలుగులో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాలలో ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఒకటి. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండింటిలోనూ టిక్కెట్ల ధరలను పెంచి, ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేయడానికి చిత్ర నిర్మాతలు అనుమతి కోరారు. అయితే, వారికి ఏపీలో మాత్రమే అలా చేయడానికి అనుమతి లభించింది.

Vamsiramaraj : భగీరథకు వంశీ ఎన్ .టి .ఆర్. మహానంది గ్లోబల్ అవార్డుహైదరాబాద్ శ్రీత్యాగరాయ గాన సభలో వంశీ సంస్థ ఎన్ .టి .ఆర్. మహానంది గ్లోబల్ అవార్డుల కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది . బుధవారం రాత్రి జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో రేలంగి నరసింహారావు ముఖ్య అతిధిగా పాల్గొని జర్నలిస్ట్ భగీరథ , నిర్మాత ఎన్ .ఆర్ . కృష్ణవేణి ని సత్కరించి...అవార్డును ప్రదానం చేశారు

Charan, Modi: ప్రధాని మోదీతో పెహ్లి' చాట్‌ను పంచుకున్న రామ్ చరణ్ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్‌లో, రామ్ చరణ్ ప్రధాని మోదీతో తన ఇటీవలి సమావేశాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ సమావేశంలో ప్రధాని, 'పెహ్లి' కథాంశం గురించి అడిగి, సినిమాలోని గ్రామీణ సాధికారత ఇతివృత్తాలకు అనుసంధానంగా ఒక పశ్చిమ బెంగాల్ కథను పంచుకున్నారు. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన ఈ తెలుగు స్పోర్ట్స్ డ్రామాలో, జాన్వీ కపూర్‌తో పాటు చరణ్ గిరిజన అథ్లెట్ పెహ్లివాన్ పాత్రలో నటించారు.