Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 28 May 2026 (12:09 IST)

భార్య నచ్చలేదు.. భర్తే ఆమెను రూ.50వేలకు స్నేహితులకు అమ్మేశాడు..

భార్య నచ్చలేదనే కారణంతో కట్టుకున్న భర్తే ఆమెను రూ.50వేలకు అమ్మేసిన ఘటన గుజరాత్‌లో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. మే 11న నిందితుడు నిఖేష్ పటేల్ తన భార్య కనిపించట్లేదని పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశాడు. అయితే, రెండు రోజుల తర్వాత నిఖేష్ కూడా అదృశ్యం కావడంతో అతడి తండ్రి మరో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ వరుస పరిణామాలు పోలీసులకు అనుమానం కలిగించాయి. 
 
పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో నిఖేష్‌ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి విచారించారు. ఈ విచారణలో తాను చేసిన నేరాన్ని అంగీకరించాడు. తన భార్య ప్రవర్తన నచ్చకపోవడంతో, ఆమెను వదిలించుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే స్నేహితులైన సంజయ్ ఠాకూర్, అశోక్ ఠాకూర్, సచిన్ దర్బార్‌ల సహాయంతో అమ్మేసినట్లు ఒప్పుకున్నాడు. ఈ అమానుష ఘటనలో బాధితురాలి భర్త నిఖేష్‌భాయ్ పటేల్‌తో పాటు మొత్తం ఏడుగురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. 
 
నిందితుల చెర నుంచి బాధితురాలిని పోలీసులు సురక్షితంగా కాపాడారు. ప్రధాన నిందితుడు నిఖేష్ పటేల్‌కు ఇదివరకే పెళ్లయిందని, ఇతర మహిళలను లోబరుచుకోవడం, కిడ్నాప్ చేయడం వంటి నేర చరిత్ర ఉందని పోలీసులు గుర్తించారు.
