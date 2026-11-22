భార్యతో గొడవ - రూ.500 కరెన్సీ నోట్లను తగలబెట్టిన భర్త (వీడియో)
సూట్ విషయంలో భార్యతో గొడవ పడిన ఓ భర్త రూ.500 కరెన్సీ నోట్లను మంటల్లో కాల్చివేశాడు. దీనికి సంబంధించిన ఓ వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటన రాజస్థాన్లోని జైపూర్లో వెలుగు చూసింది.
ఓ భార్య తన తన భర్త మంజీత్ ధాకడ్ కోసం 22,000 రూపాయలు ఖర్చు చేసి ఒక సూట్ కొనిచ్చింది. ఒక సూట్ కోసం 22,000 రూపాయలు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టావని భర్త తన భార్యను నిలదీశాడు. 'నేను ఇల్లు కొనడానికి డబ్బు ఆదా చేస్తుంటే.. నువ్వు దాన్ని వృధా చేస్తున్నావా?' అని భర్త కోపంగా అన్నాడు.
ఈ మాటలకు మనస్తాపం చెందిన భార్య తన పుట్టింటికి తిరిగి వెళ్లిపోయింది. డబ్బు కారణంగానే తమ మధ్య గొడవ జరిగిందని, అందుకే దాన్ని తగలబెడతానని మంజీత్ చెప్పాడు. చెప్పిన మాట ప్రకారం, అతను బ్యాంకు నుండి డబ్బు విత్డ్రా చేసి.. 500 రూపాయల నోట్లకు నిప్పు పెట్టాడు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
సూట్ విషయంలో భార్యతో గొడవ.. రూ.500 నోట్లకు నిప్పు పెట్టిన భర్త! రాజస్థాన్లోని జైపూర్లో వెలుగు చూసిన విచిత్రమైన ఘటన తన భర్త మంజీత్ ధాకడ్ కోసం రూ.22 వేలు వెచ్చించి.. ఒక సూట్ కొనుగోలు చేసిన భార్య సూట్ కోసం రూ.22 వేలు వెచ్చించాల్సిన అవసరం ఏంటని భార్యను నిలదీసిన భర్త ‘ఇల్లు కొనేందుకు నేను డబ్బులు జమ చేస్తుంటే.. నువ్వు వృథా చేస్తావా’ అంటూ భర్త ఆగ్రహం దాంతో నొచ్చుకొని.. పుట్టింటికి వెళ్లిపోయిన భార్య డబ్బుల వల్లే తమ మధ్య గొడవ జరిగింది కాబట్టి.. వాటిని తగలబెట్టేస్తానన్న మంజీత్ అన్నట్టుగానే బ్యాంక్లో ఉన్న డబ్బులు తీసి.. రూ.500 నోట్లకు నిప్పు పెట్టిన వైనం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) November 22, 2026