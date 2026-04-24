నైటీ వేసుకుంటోందని భార్యకు నిప్పు పెట్టిన భర్త
కర్నాకటలో ఘోరం జరిగింది. భార్య నైటీ వేసుకుంటోందని ఆగ్రహించిన ఓ భర్త ఆమెపై పెట్రోలు పోసి నిప్పు పెట్టాడు. 80 శాతం గాయాలతో ఆమె ప్రాణాల కోసం కొట్టుమిట్టాడుతోంది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
కర్నాకటలోని బెళగావి జిల్లాలో ఖనాపూర్ తాలూక నంద్రడ్ గ్రామంలో 29 ఏళ్ల కృష్ణా పాటిల్ అతడి 27 ఏళ్ల భార్య మంజుల నివాసం వుంటున్నారు. ఐతే మంజుల నిత్యం నైటీ తప్ప మరేం ధరించకుండా వుంటోంది. ఆమె అలా నైటీలోనే పొద్దస్తమానం వుండటం భర్త పాటిల్ కు ఎంతమాత్రం నచ్చలేదు. తక్షణమే నైటీ తీసేసి చీర కట్టుకోవాలని ఆమెకు సూచించాడు.
మళ్లీ ఇంకోసారి నైటీలో కనబడితే నైటీతో సహా నిన్ను నిప్పుతో తగలబెడతానని బెదిరించాడు. ఐతే మంజుల భర్త మాటలను పట్టించుకోలేదు. నైటీ వేసుకుంటే తప్పేంటి అని ప్రశ్నించింది. అలా ఇద్దరి మధ్యా మాటామాటా పెరిగి వాగ్వాదం తారాస్థాయికి చేరుకుంది. తను చెప్పిన మాట వినలేదన్న ఆగ్రహంతో ఆమె ఒంటిపై పెట్రోలు పోసి నిప్పంటించేసాడు. దాంతో ఆమె ఆర్తనాదాలు పెట్టడంతో ఇరుగుపొరుగువారు వచ్చి మంటలను ఆర్పారు. ఐతే అప్పటికే ఆమె శరీరం 80 శాతం కాలిపోయింది. వైద్యులు ఆమెకి చికిత్స అందిస్తున్నారు.