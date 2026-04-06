భార్యతో మాజీ ఎమ్మెల్యే అఫైర్- సొంత యూట్యూబ్ ఛానెల్ ప్రారంభించిన భర్త
మాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ కె. అన్నదాని తన భార్యతో అక్రమ సంబంధం కొనసాగిస్తున్నారని, అది దాదాపు ఒక దశాబ్ద కాలంగా సాగుతోందని ఆరోపిస్తూ, ఆ విషయాన్ని వెలుగులోకి తీసుకురావడానికి ఒక భర్త తన సొంత యూట్యూబ్ ఛానెల్ను ప్రారంభించారు.
జనతాదళ్ సెక్యులర్ (జేడీఎస్) పార్టీకి చెందిన డాక్టర్ అన్నదాని, మండ్య జిల్లాలోని షెడ్యూల్డ్ కులాలకు కేటాయించిన రిజర్వ్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గమైన మాలవల్లికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. ప్రసన్నగా గుర్తించబడిన ఆ భర్త, మండ్యలో జనతాదళ్ సెక్యులర్ (జేడీఎస్) రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, కేంద్ర భారీ పరిశ్రమలు, ఉక్కు శాఖ మంత్రి అయిన హెచ్.డి. కుమారస్వామిని కలిశారు. తనకు న్యాయం చేయాలని కోరుతూ ఆయనకు ఒక వినతిపత్రాన్ని సమర్పించారు.
చట్టప్రకారం తన భార్య నుండి విడాకులు పొందడానికి తాను తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నానని, అయితే ఇప్పటివరకు తన భార్య వద్ద ఉంటున్న తన బిడ్డను కలుసుకోవడానికి అనుమతి లభించడం తప్ప, మరే ఇతర పురోగతి కనిపించలేదని ప్రసన్న పేర్కొన్నారు. భార్యతో ఆ రాజకీయ నేత మధ్య చర్చలు గంటల తరబడి, ఏళ్ల తరబడి కొనసాగాయని తెలిపారు. కుమారస్వామిని కలిసిన అనంతరం, తాను సొంతంగా ఒక యూట్యూబ్ ఛానెల్ను ప్రారంభించడానికి గల కారణాన్ని ప్రసన్న వివరించారు. తనలాంటి ఒక సామాన్యుడు మాజీ ఎమ్మెల్యేను ఢీకొనడం అంత సులభమైన విషయం కాదు. తన ఆరోపణలను నిరూపించడానికి తగిన ఆధారాలను సేకరించడానికి తనకు కొంత సమయం పట్టింది. ఒక మాజీ జేడీఎస్ ఎమ్మెల్యే తన భార్యతో సాగించిన అక్రమ సంబంధానికి సంబంధించిన తగినన్ని ఆధారాలను తాను సేకరించాను. ఇందులో కాల్ రికార్డులు, అపార్ట్మెంట్లో ఉంటున్న తన భార్యను కలవడానికి ఆ ఎమ్మెల్యే వెళ్ళినప్పుడు తీసిన ఫోటోలు వంటి ఇతర వివరాలు ఉన్నాయి.
తన ఆరోపణలను నిరూపించడానికి తన వద్ద తగినన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి. కానీ వాటన్నింటినీ బహిరంగంగా వెల్లడించలేనని ఆ భర్త ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. తన యూట్యూబ్ ఛానెల్ ద్వారా ఆయన చేసిన వెల్లడింపుల పర్యవసానంగా, బెంగళూరులోని ఒక కోర్టులో పరువు నష్టం దావా, అలాగే మండ్య జిల్లాలోని హలగూరు, బెలకవాడి పోలీస్ స్టేషన్లలో చెరో క్రిమినల్ కేసు చొప్పున మొత్తం రెండు క్రిమినల్ కేసులు ఆయనపై నమోదయ్యాయి.