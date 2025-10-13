Karwa Chauth: ఇద్దరు భార్యలతో కర్వా చౌత్ జరుపుకున్న వ్యక్తి.. వీడియో వైరల్
Husbands Karwa Chauth with Two Wives
ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఆగ్రాకు చెందిన రాంబాబు నిషాద్ అనే వ్యక్తి తన ఇద్దరు భార్యలతో కర్వా చౌత్ జరుపుకున్నాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఇది నెట్టింట తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. కొందరు దీనిని వ్యక్తిగత విషయం అని అంటున్నారు.
మరికొందరు దాని నైతికతను ప్రశ్నిస్తున్నారు. కానీ చట్టబద్ధంగా, భారతదేశంలో హిందూ వివాహ చట్టం ప్రకారం ఇద్దరు భార్యలను కలిగి ఉండటం అనుమతించబడదు. భారతీయ సంప్రదాయంలో, వివాహం అనేది ఒక భర్త, ఒక భార్య మధ్య ఒక పవిత్ర బంధం. అయితే ఒక వ్యక్తి రెండు పెళ్లిళ్లు చేసుకోవడం సరికాదని చెప్తున్నారు.
ఎవరైనా ఇద్దరు భార్యలతో బహిరంగంగా జీవించి అలాంటి క్షణాలను ఆన్లైన్లో పోస్ట్ చేసినప్పుడు, అది ఈ పవిత్ర ప్రమాణాలకు విరుద్ధంగా ఉంటుంది. ఇది సమాజానికి తప్పుదారి పట్టించే సందేశాన్ని పంపుతుంది. వివాహాన్ని నిజాయితీగా, గౌరవంగా ఉంచే విలువలను అగౌరవపరుస్తుందని అంటున్నారు.