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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 18 July 2026 (10:30 IST)

2035 నాటికి బయోఎకానమీ పవర్‌హౌస్‌గా భారతదేశం

India
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (10:30 IST)
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India
2035 నాటికి భారతదేశాన్ని ఒక ప్రముఖ బయోఎకానమీ పవర్‌హౌస్‌గా నిర్మించడానికి నీతి ఆయోగ్ రూపొందించిన రోడ్‌మ్యాప్ ప్రకారం, భారతదేశ బయోఎకానమీ 2025లో 195 బిలియన్ల నుండి 2040 నాటికి 1.36 ట్రిలియన్లకు వృద్ధి చెందుతుందని అంచనా వేయబడింది. 
 
ఈ పరివర్తనను నడిపించే జంట కేంద్రాలుగా హైదరాబాద్, బెంగళూరులను గుర్తించారు. ఈ నివేదికలో ఉదహరించిన ప్రపంచ అంచనాల ప్రకారం, 2050 నాటికి బయోఎకానమీ ప్రపంచ జీడీపీలో 12-13 శాతం వరకు వాటాను అందించగలదు. భారతదేశంలో ఈ రంగం వేగంగా విస్తరించడానికి ఉత్పత్తి ఆధారిత ప్రోత్సాహకాలు, జాతీయ బయోటెక్ పార్కులు, చురుకైన రాష్ట్ర జీవశాస్త్ర విధానాలు కారణమని ఈ నివేదిక పేర్కొంది.
 
ఇవి పెట్టుబడులను, స్టార్టప్‌లను ఉత్ప్రేరకపరిచాయి. తెలంగాణ, కర్ణాటక, గుజరాత్ రాష్ట్రాలు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు, రాయితీతో కూడిన భూమి, సింగిల్-విండో సౌకర్యాలను అమలు చేసి, జీవశాస్త్ర కార్యకలాపాల కేంద్రీకరణను వేగవంతం చేశాయి. 
 
హైదరాబాద్‌కు ఉన్న బలాలు సుస్థిరమైన ఫార్మా- బయోలాజిక్స్ క్లస్టర్‌లు, జాతీయ పరిశోధనా సంస్థలు, బయోటెక్ పార్కులు, ట్రాన్స్‌లేషనల్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్.. వృద్ధిలో గణనీయమైన వాటాను దక్కించుకోవడానికి దానికి అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. విధానపరమైన మద్దతు, రాయితీతో కూడిన భూమి, పరిశ్రమ-విద్యాసంస్థల భాగస్వామ్యాలు ఆర్ అండ్ స్కేల్-అప్ తయారీ కోసం ఒక దట్టమైన పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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