2035 నాటికి బయోఎకానమీ పవర్హౌస్గా భారతదేశం
2035 నాటికి భారతదేశాన్ని ఒక ప్రముఖ బయోఎకానమీ పవర్హౌస్గా నిర్మించడానికి నీతి ఆయోగ్ రూపొందించిన రోడ్మ్యాప్ ప్రకారం, భారతదేశ బయోఎకానమీ 2025లో 195 బిలియన్ల నుండి 2040 నాటికి 1.36 ట్రిలియన్లకు వృద్ధి చెందుతుందని అంచనా వేయబడింది.
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ఈ పరివర్తనను నడిపించే జంట కేంద్రాలుగా హైదరాబాద్, బెంగళూరులను గుర్తించారు. ఈ నివేదికలో ఉదహరించిన ప్రపంచ అంచనాల ప్రకారం, 2050 నాటికి బయోఎకానమీ ప్రపంచ జీడీపీలో 12-13 శాతం వరకు వాటాను అందించగలదు. భారతదేశంలో ఈ రంగం వేగంగా విస్తరించడానికి ఉత్పత్తి ఆధారిత ప్రోత్సాహకాలు, జాతీయ బయోటెక్ పార్కులు, చురుకైన రాష్ట్ర జీవశాస్త్ర విధానాలు కారణమని ఈ నివేదిక పేర్కొంది.
ఇవి పెట్టుబడులను, స్టార్టప్లను ఉత్ప్రేరకపరిచాయి. తెలంగాణ, కర్ణాటక, గుజరాత్ రాష్ట్రాలు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు, రాయితీతో కూడిన భూమి, సింగిల్-విండో సౌకర్యాలను అమలు చేసి, జీవశాస్త్ర కార్యకలాపాల కేంద్రీకరణను వేగవంతం చేశాయి.
హైదరాబాద్కు ఉన్న బలాలు సుస్థిరమైన ఫార్మా- బయోలాజిక్స్ క్లస్టర్లు, జాతీయ పరిశోధనా సంస్థలు, బయోటెక్ పార్కులు, ట్రాన్స్లేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్.. వృద్ధిలో గణనీయమైన వాటాను దక్కించుకోవడానికి దానికి అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. విధానపరమైన మద్దతు, రాయితీతో కూడిన భూమి, పరిశ్రమ-విద్యాసంస్థల భాగస్వామ్యాలు ఆర్ అండ్ స్కేల్-అప్ తయారీ కోసం ఒక దట్టమైన పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించాయి.
అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ నిర్మాణంలో పళ్ళబురుసు చిత్రం ప్రకటన
ఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచుతోంది. తెలుగు సంస్కృతి, ప్రాంతీయతను ప్రతిబింబించే ఈ చిత్రం వినోదభరితమైన కామెడీ-డ్రామాగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇందులో సుధాకర్ రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్ తండ్రీకొడుకులుగా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా, ప్రజ్వల్ , గోమతి రెడ్డి, కిరణ్ మాచా కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
Dixith Shetty :దీక్షిత్ శెట్టి, శశి ఓదెల చిత్రానికి #KJQ (కింగ్ జాకీ క్వీన్) పేరు ఖరారు
నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరికి తన ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ బ్యానర్ నుంచి మరో ఆసక్తికరమైన చిత్రం #KJQ – King Jackie Queen ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. 1990ల కాలం నేపథ్యంలో సాగే పీరియడ్ క్రైమ్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో 'దసరా', 'ది గర్ల్ఫ్రెండ్' చిత్రాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దీక్షిత్ శెట్టి హీరోగా నటిస్తున్నారు. ఆయనకు జోడీగా నూతన నటి శశి ఓదెల పరిచయం అవుతుండగా, యుక్తి తరేజా మరో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
Fauji Poster Controversy: ఫౌజీ రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ లో ప్రభాస్ కాలి వేళ్లపై అభిమానుల్లో రచ్చ ?
ప్రభాస్ నటిస్తున్న భారీ చిత్రం ‘ఫౌజీ’ నుంచి విడుదలైన కొత్త పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. పోస్టర్లో ప్రభాస్ కాలి దగ్గర 7 వేళ్లు కనిపిస్తున్నాయంటూ కొందరు నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఈ ఇమేజ్ను AI ద్వారా రూపొందించారని యాంటీ ఫ్యాన్స్ ప్రచారం చేస్తుండగా, వైరల్ అవుతున్న ఫొటో మార్ఫింగ్ చేసినదని.. ఒరిజినల్ పోస్టర్లో 5 వేళ్లే ఉన్నాయని ప్రభాస్ అభిమానులు కౌంటర్ ఇస్తున్నారు.
Samantha: చిత్తూరులో సమంతకు సీమంతం
గతేడాది డిసెంబరులో దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుని పెళ్లి చేసుకున్న సమంత, 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాతో రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్స్ సాధించి కొత్త రికార్డ్ సృష్టించింది. తాజాగా సమంత సీమంతం జరిగినట్లు కొన్ని ఫోటోలు బయటకు వచ్చాయి. ఇటీవల భర్తతో థాయ్లాండ్ ట్రిప్ వెళ్లి, ఆ తర్వాత చిత్తూరులోని అత్తగారింటికి వచ్చింది. అక్కడ ఆమెకు సింపుల్గా సీమంతం నిర్వహించారు. ఈ ఫోటోలను రాజ్ సోదరి శీతల్ తన ఇన్ స్టా స్టోరీలో పోస్ట్ చేయడంతో అవి వైరల్ అవుతున్నాయి.