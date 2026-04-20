హైదారాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకి విమానం, గాల్లోనే 4 గంటలు గిరికీలు, ప్రయాణికులు హాహాకారాలు (video)
ఆదివారం నాడు హైదరాబాద్ నుంచి హుబ్బళ్లికి వెళ్తున్న ఫ్లై91 ఎయిర్లైన్స్ ఐసి3401 విమానం నిర్ణీత సమయానికి ల్యాండ్ కాకుండా, దాదాపు నాలుగు గంటలు ఆలస్యంగా బెంగళూరులో దిగిన సంఘన వెలుగుచూసింది. కేవలం గంటన్నరలో బెంగళూరు వెళ్లాల్సిన ఈ విమానం 4 గంటల పాటు గాల్లోనే అటూఇటూ తిరుగుతుండటంతో అందులో ప్రయాణిస్తున్న ప్రయాణికులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. హాహాకారాలు చేసారు.
ఆదివారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు హైదరాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి బయలుదేరిన ఈ విమానం, సాయంత్రం 4:30 గంటలకు హుబ్బళ్లిలో ల్యాండ్ కావాల్సి ఉండగా, గాలిలో ఉండగా సాంకేతిక లోపం తలెత్తినట్లు సమాచారం. హుబ్బళ్లిని సమీపిస్తుండగా విమానం అదుపుతప్పి గంటల తరబడి గాలిలోనే చక్కర్లు కొడుతూ వుంది. చివరకు రాత్రి 7:30 గంటల ప్రాంతంలో బెంగళూరులో ల్యాండ్ అయింది.
విమానంలోని ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. వారిలో చాలామంది తాము సురక్షితంగా వుంటామో లేదోనని భయపడి, కుటుంబ సభ్యులకు ప్రార్థనలు చేస్తూ, భావోద్వేగ సందేశాలు పంపినట్లు తెలిసింది. సమస్య తలెత్తినప్పుడు దాని గురించి ప్రయాణికులకు కమ్యూనికేట్ చేయడంలో సిబ్బంది విఫలమయ్యారన్న విమర్శలు వస్తున్నాయి.
ఈ ఘటన సమయంలో నిర్లక్ష్యం, సమాచార లోపం ప్రదర్శించిందని ఆరోపిస్తూ ప్రయాణికుల కుటుంబాలు ఫ్లై91 ఎయిర్లైన్స్పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి. అయితే, సాంకేతిక లోపం ఉందన్న వాదనలను హుబ్బళ్లి విమానాశ్రయ డైరెక్టర్ రూపేష్ కుమార్ ఖండించారు. విమానం ల్యాండింగ్ సమయంలో ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా దానిని బెంగళూరుకు మళ్లించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.