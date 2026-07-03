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11 ఏళ్ల బాలుడిపై లైంగిక దాడి.. మదర్సా టీచర్కి 20 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష
2022లో 11 ఏళ్ల బాలుడిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడినందుకు గాను, మదర్సా ఉపాధ్యాయుడికి అత్యాచారం, పోక్సో కేసుల ప్రత్యేక న్యాయస్థానం 20 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించింది. 2022 మార్చి 23న బాలాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక వ్యక్తి దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు ప్రకారం, అతని 11 ఏళ్ల కుమారుడు షాహీన్ నగర్లోని మదర్సా జామియా నూరుల్ అన్వర్కు క్రమం తప్పకుండా వెళ్లేవాడు.
తన కుమారుడు వారం రోజులుగా మదర్సాకు వెళ్లడం మానేయడం, తీవ్ర ఆందోళనతో కనిపించడం గమనించిన సదరు వ్యక్తి, అందుకు గల కారణాలను అడిగాడు. అప్పుడు ఆ బాలుడు, సుమారు నెల రోజుల క్రితం తన మదర్సా ఉపాధ్యాయుడు సయ్యద్ నదీమ్ (22) తనను బలవంతంగా తన ఇంటికి తీసుకెళ్లి, బట్టలు విప్పించి, అసాధారణ లైంగిక చర్యకు పాల్పడ్డాడని వెల్లడించాడు.
ఈ విషయాన్ని ఎవరికైనా చెబితే చంపేస్తానని నిందితుడు ఆ బాలుడిని బెదిరించినట్లు గురువారం రాత్రి విడుదలైన పోలీసు ప్రకటన పేర్కొంది. నగర పోలీసులు దర్యాప్తును విజయవంతంగా పూర్తి చేసి విచారణ జరిపిన అనంతరం, పోక్సో కేసులను విచారించే ప్రత్యేక న్యాయస్థానం గురువారం నిందితుడు సయ్యద్ నదీమ్ను దోషిగా నిర్ధారించింది. అతనికి 20 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్షతో పాటు రూ. 10,000 జరిమానా విధిస్తూ తీర్పునిచ్చింది.
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