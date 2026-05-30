కారును ఢీకొట్టి 600 మీటర్ల దూరం ఈడ్చెకెళ్లిన ట్రక్కు.. (వీడియో)
ఒరిస్సా రాష్ట్రంలోని భువనేశ్వర్లో ఘోర ప్రమాదం నుంచి తండ్రి కుమార్తె తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నారు. వారు ప్రయాణిస్తున్న కారును ఓ ట్రక్కు ఢీకొట్టింది. ఢీకొట్టిన తర్వాత ఆ కారును ట్రక్కు కొంతదూరం మేరకు ఈడ్చుకెళ్లింది. పలాసునీ బ్రిడ్జ్పై ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఆ తండ్రీకూతుళ్లు కారులో వంతెన దాటుతుండగా.. వెనుక నుంచి వచ్చిన ఒక భారీ ట్రక్కు దాన్ని బలంగా ఢీకొట్టింది. ఆ తర్వాత వాహనాన్ని ఆపలేదు సరికదా.. కారును రోడ్డుపై 600 మీటర్ల వరకు ఈడ్చుకెళ్లింది. దీంతో కారులో ఉన్నవారితో పాటు, రోడ్డుపై ఉన్న ప్రయాణికులు కూడా తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు.
అదృష్టవశాత్తూ ఈ ప్రమాదం నుంచి తండ్రీకూతుళ్లు స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డారు. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ కావడంతో ట్రక్కు డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యంపై నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ల ఆధారంగా ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు.
chiatanya case: సమంతపై వస్తున్న కంటెంట్పై నాగ చైతన్య పోరాటం - సెప్టెంబర్ లో కోర్టు విచారణ
కథానాయకుడు నాగ చైతన్య ఇటీవల తన వ్యక్తిత్వ హక్కుల పరిరక్షణ కోరుతూ ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఆయన పేరు, చిత్రం, అనధికారిక వస్తువులు, ఏఐ (AI) సృష్టించిన మరియు అశ్లీల కంటెంట్ను అనధికారికంగా ఉపయోగించారన్న ఆరోపణలపై ఈ దావా వేశారు. ఆయన తన మాజీ భార్య సమంత రూత్ ప్రభును మోసం చేశారని, ఆమె కెరీర్ను నాశనం చేశారని సూచించే కంటెంట్ను కూడా ఆయన న్యాయవాది ప్రస్తావించారు.
Peddi - తెలంగాణ లో పెద్ది టిక్కెట్ల పెంపు కు బ్రేక్ - ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు
బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన 'పెద్ది' చిత్రం ఎట్టకేలకు జూన్ 4న తెరపైకి వస్తోంది. తెలుగులో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాలలో ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఒకటి. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండింటిలోనూ టిక్కెట్ల ధరలను పెంచి, ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేయడానికి చిత్ర నిర్మాతలు అనుమతి కోరారు. అయితే, వారికి ఏపీలో మాత్రమే అలా చేయడానికి అనుమతి లభించింది.
Charan, Modi: ప్రధాని మోదీతో పెహ్లి' చాట్ను పంచుకున్న రామ్ చరణ్
ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో, రామ్ చరణ్ ప్రధాని మోదీతో తన ఇటీవలి సమావేశాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ సమావేశంలో ప్రధాని, 'పెహ్లి' కథాంశం గురించి అడిగి, సినిమాలోని గ్రామీణ సాధికారత ఇతివృత్తాలకు అనుసంధానంగా ఒక పశ్చిమ బెంగాల్ కథను పంచుకున్నారు. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన ఈ తెలుగు స్పోర్ట్స్ డ్రామాలో, జాన్వీ కపూర్తో పాటు చరణ్ గిరిజన అథ్లెట్ పెహ్లివాన్ పాత్రలో నటించారు.