Written By ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 30 May 2026 (14:14 IST)

కారును ఢీకొట్టి 600 మీటర్ల దూరం ఈడ్చెకెళ్లిన ట్రక్కు.. (వీడియో)

ఒరిస్సా రాష్ట్రంలోని భువనేశ్వర్‌లో ఘోర ప్రమాదం నుంచి తండ్రి కుమార్తె తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నారు. వారు ప్రయాణిస్తున్న కారును ఓ ట్రక్కు ఢీకొట్టింది. ఢీకొట్టిన తర్వాత ఆ కారును ట్రక్కు కొంతదూరం మేరకు ఈడ్చుకెళ్లింది. పలాసునీ బ్రిడ్జ్‌పై ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు వైరల్ అవుతున్నాయి. 
 
ఆ తండ్రీకూతుళ్లు కారులో వంతెన దాటుతుండగా.. వెనుక నుంచి వచ్చిన ఒక భారీ ట్రక్కు దాన్ని బలంగా ఢీకొట్టింది. ఆ తర్వాత వాహనాన్ని ఆపలేదు సరికదా.. కారును రోడ్డుపై 600 మీటర్ల వరకు ఈడ్చుకెళ్లింది. దీంతో కారులో ఉన్నవారితో పాటు, రోడ్డుపై ఉన్న ప్రయాణికులు కూడా తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. 
 
అదృష్టవశాత్తూ ఈ ప్రమాదం నుంచి తండ్రీకూతుళ్లు స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డారు. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ కావడంతో ట్రక్కు డ్రైవర్‌ నిర్లక్ష్యంపై నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ల ఆధారంగా ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. నిందితుడిని అరెస్ట్‌ చేశారు. 

 
కథానాయకుడు నాగ చైతన్య ఇటీవల తన వ్యక్తిత్వ హక్కుల పరిరక్షణ కోరుతూ ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఆయన పేరు, చిత్రం, అనధికారిక వస్తువులు, ఏఐ (AI) సృష్టించిన మరియు అశ్లీల కంటెంట్‌ను అనధికారికంగా ఉపయోగించారన్న ఆరోపణలపై ఈ దావా వేశారు. ఆయన తన మాజీ భార్య సమంత రూత్ ప్రభును మోసం చేశారని, ఆమె కెరీర్‌ను నాశనం చేశారని సూచించే కంటెంట్‌ను కూడా ఆయన న్యాయవాది ప్రస్తావించారు.

కోలీవుడ్ అగ్రహీరో అజిత్ కుమార్‌ ఇంట విషాదం చోటుచేసుకుంది. అజిత్ కుమార్ తల్లి మోహిని మణి (85) వృద్యాప్యంతో పాటు అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా శనివారం ఉదయం కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా వృద్ధాప్య సమస్యలతో బాధపడుతోన్న ఆమె శనివారం ఉదయం స్వగృహంలో తుదిశ్వాస విడిచారు.

బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన 'పెద్ది' చిత్రం ఎట్టకేలకు జూన్ 4న తెరపైకి వస్తోంది. తెలుగులో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాలలో ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఒకటి. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండింటిలోనూ టిక్కెట్ల ధరలను పెంచి, ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేయడానికి చిత్ర నిర్మాతలు అనుమతి కోరారు. అయితే, వారికి ఏపీలో మాత్రమే అలా చేయడానికి అనుమతి లభించింది.

హైదరాబాద్ శ్రీత్యాగరాయ గాన సభలో వంశీ సంస్థ ఎన్ .టి .ఆర్. మహానంది గ్లోబల్ అవార్డుల కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది . బుధవారం రాత్రి జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో రేలంగి నరసింహారావు ముఖ్య అతిధిగా పాల్గొని జర్నలిస్ట్ భగీరథ , నిర్మాత ఎన్ .ఆర్ . కృష్ణవేణి ని సత్కరించి...అవార్డును ప్రదానం చేశారు

ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్‌లో, రామ్ చరణ్ ప్రధాని మోదీతో తన ఇటీవలి సమావేశాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ సమావేశంలో ప్రధాని, 'పెహ్లి' కథాంశం గురించి అడిగి, సినిమాలోని గ్రామీణ సాధికారత ఇతివృత్తాలకు అనుసంధానంగా ఒక పశ్చిమ బెంగాల్ కథను పంచుకున్నారు. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన ఈ తెలుగు స్పోర్ట్స్ డ్రామాలో, జాన్వీ కపూర్‌తో పాటు చరణ్ గిరిజన అథ్లెట్ పెహ్లివాన్ పాత్రలో నటించారు.