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  4. I Am Just 15, Forgive Me : Girl Booked For Abusing PM Modi At Protest Apologises
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Published By ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 2 August 2026 (19:28 IST)

నా కుమార్తెకు ప్రధాని మోడీ కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించారు

noida teen - modi
Written By: ఠాగూర్
Published By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 2 Aug 2026 (19:28 IST)
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ఇటీవల నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీక్ వ్యవహారంలో కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద జరిగిన ఆందోళన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఓ యువతి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. అయితే, ఆ యువతిని పోలీసులు గుర్తించి అరెస్టు చేశారు. ఆ తర్వాత ప్రధాని మోడీ ఆ యువతిని క్షమించారు. దీనిపై బాధితురాలి తల్లి స్పందిస్తూ, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తన కుమార్తెకు ఒక 'కొత్త జీవితాన్ని' ప్రసాదించారని పేర్కొన్నారు. ప్రతీకార చర్యకు బదులుగా క్షమాగుణాన్ని ప్రదర్శించినందుకు చేతులు జోడించి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నానని ఆమె పేర్కొన్నారు.
 
'ఇంతటి అసభ్యకరమైన పదాలు వాడిన నా బిడ్డను క్షమించి మోడీ తన గొప్ప మనసును చాటుకున్నారు. ఈ రోజు తన పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా నా బిడ్డకు మోడీ 'జీవనదానం' అనే గొప్ప బహుమతి ఇచ్చారు. ఈ రోజు నుంచి ఈ అమ్మాయికి ఇది పునర్జన్మ' అని ఆమె తెలిపారు. నీట్-యూజీ పేపర్ లీక్ కు వ్యతిరేకంగా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజీపీ) ఆధ్వర్యంలో జంతర్ మంతర్ వద్ద జరిగిన నిరసనలో ఓ బాలిక ప్రధానిపై తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న వీడియో వైరల్ అయింది. 
 
దీనిపై ప్రధాని మోడీ శుక్రవారం ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో స్పందించారు. తనపై దూషణలకు పాల్పడిన వారిని 'మార్గం తప్పిన వారు'గా అభివర్ణించారు. ఆగ్రహం లేదా ప్రతీకారంతో దీనికి సమాధానం ఇవ్వలేమని స్పష్టం చేశారు. ప్రధాని స్పందన తర్వాత, ఆ బాలిక క్షమాపణ చెబుతున్న వీడియో కూడా ఆన్‌లైన్‌లో ప్రత్యక్షమైంది. తన వయసు 15 ఏళ్లని, తాను చేసిన తప్పు తీవ్రతను గ్రహించానని అందులో పేర్కొంది. "నేను చేసిన పని క్షమించరానిది. చాలా తప్పుడు మాటలు మాట్లాదాను. నన్ను నేను చూసుకోవడానికే సిగ్గుగా ఉంది" అని పశ్చాత్తాపం వ్యక్తం చేసింది. స్నేహితులతో కలిసి నిరసన వద్దకు వెళ్లినప్పుడు, అక్కడి వారిని చూసి ప్రభావితమై అలా మాట్లాదానని, ఇదే తన మొదటి, చివరి తప్పిదమని, దేశం మొత్తం నన్ను క్షమించాలని వేడుకుంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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