తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : కింగ్ మేకర్ను కాదు కింగ్నే : హీరో విజయ్
త్వరలో తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో సినీ హీరో, టీవీకే విజయ్ కీలకంగా వ్యవహించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో తాను పోషించే పాత్రపై విజయ్ స్పందించారు. తాను రాజకీయాల్లోకి కింగ్ మేకర్ వ్యవహరించడానికి రాలేదని, రాబోయే ఎన్నికల్లో గెలవడానికే వచ్చానని స్పష్టంచేశారు.
రాజకీయ పార్టీ స్థాపించిన తర్వాత తొలిసారిగా ఒక జాతీయ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ కీలక చేశారు. చెన్నైలో జరిగిన ఎన్డీటీవీ తమిళనాడు సదస్సు సందర్భంగా, ఆ సంస్థతో దాదాపు గంటపాటు మాట్లాడిన విజయ్ తన రాజకీయ ప్రణాళికలు, వ్యూహాలపై స్పష్టతనిచ్చారు.
'నేను గెలుస్తాను. కింగ్ మేకర్ ఎందుకు ఉండాలి? నాకు వస్తున్న ప్రజాదరణ మీరు చూడటం లేదా?' అని విజయ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. తన రాజకీయ ప్రయాణం కేవలం ఒక్క ఎన్నికకు పరిమితం కాదని, దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తున్నానని తెలిపారు.
మాజీ ముఖ్యమంత్రులు ఎంజీఆర్, జయలలిత తనకు ఆదర్శమని ఆయన పేర్కొన్నారు. దశాబ్దాలుగా సినిమా స్టార్గా ఉన్న తాను, రాజకీయ నాయకుడిగా మారడం అంత సులభం కాదని అంగీకరించారు.