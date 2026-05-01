నేనే సీఎం, మీరే మంత్రులు: ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులతో టీవీకె విజయ్
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు మే 4న వెల్లడి కానున్నాయి. ఇప్పటికే ఎగ్జిట్ పోల్స్ వచ్చాయి. నటుడు విజయ్ టీవీకే పార్టీకి 20 నుంచి 25 మధ్య స్థానాలు రావచ్చునని చాలామటుకు సర్వేలు తేల్చాయి. ఐతే టీవీకే చీఫ్ విజయ్ మాత్రం తన పార్టీ తరపున పోటీ చేసిన అభ్యర్థులతో వేరేగా చెప్పేస్తున్నారట. తమిళనాడులో ఎన్నాళ్లగానో పాతుకుపోయిన డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే మన దెబ్బకి పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోతాయని అని చెప్పేసారట.
మే 4న మనమే గెలవబోతున్నాము. నేనే సీఎం కాబోతున్నాను. మీరు మంత్రులు. ముఖ్యంగా చెప్పేదేమిటంటే... గెలిచిన తర్వాత ఎక్కడికీ వెళ్లవద్దు. సంబరాలు అంటూ మీ నియోజకవర్గాలకు సైతం వెళ్లొద్దు. అందరూ మన కేంద్ర కార్యాలయానికి రావాలి. మీకోసం నేను ఎదురుచూస్తుంటాను. క్యాంపు రాజకీయాల జోలికి వెళ్లవద్దు. వెళ్లినట్లు తెలిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వుంటుందని సూటిగా హెచ్చరించారట.