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తిరుగుబాటు నేతలను మళ్లీ పార్టీలో చేర్చుకునే ప్రసక్తే లేదు : మమతా బెనర్జీ
తిరుగుబాటు బావుటా ఎగురవేసిన నేతలను మళ్లీ పార్టీలో చేర్చుకునే ప్రసక్తే లేదని వెస్ట్ బెంగాల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ తేల్చి చెప్చాపుర. కోల్కతాలో టీఎంసీ కాళీఘాట్ విబాగం ఏర్పాటు చేసిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొని ప్రసంగించారు.
ఈ సందర్భంగా పార్టీలో విశ్వాసపాత్రులుగా ఉంటా తిరుగుబాటు చేసిన నేతలపై ఆమె విరుచుకుపడ్డారు. సొంత పార్టీలో తిరుగుబాటుదారులను ప్రస్తావిస్తూ.. ఆ ద్రోహులను ఎప్పటికీ తిరిగి పార్టీలో చేర్చుకోనని స్పష్టం చేశారు. భాజపా వ్యతిరేక పోరాటం రాజకీయాలకు అతీతమైందన్నారు. అందువల్ల బెంగాల్లోని కాంగ్రెస్, వామపక్ష పార్టీలు సహా జాతీయ స్థాయిలో విపక్ష కూటమి పార్టీలన్నీ తమ విభేదాలను పక్కనపెట్టి భాజపాకు వ్యతిరేకంగా ఏకం కావాలని పిలుపునిచ్చారు.
'రాష్ట్రంలో భాజపాకు వ్యతిరేకంగా పోరాటంలో విపక్ష పార్టీలన్నీ ఏకతాటిపైకి రావాలని కోరుతున్నా. నాకు ఎలాంటి భేషజాలు లేవు. పార్టీని వీడుతున్న వారికి ఓ విషయం చెబుతున్నా. భాజపాకు మద్దతుగా ఉండాలి అనుకుంటే నేరుగా ఆ పార్టీలో చేరి, ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని సవాల్ చేస్తున్నా. ఎంత ఎక్కువ మంది వెళ్లిపోతే, నాకు అంత సంతోషమే. ఆయా స్థానాలను యువనాయకులతో భర్తీ చేసుకుంటా' అని పేర్కొన్నారు.
బీజేపీ సహాయంతో తిరుగుబాటు నేతలు పార్టీ గుర్తును లాక్కునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని అయితే, తానే వ్యవస్థాపక అధ్యక్షురాలిని అయినందుకు దానిని చేజిక్కించుకోవడం వాళ్లకు కుదరదని మమతా బెనర్జీ పేర్కొన్నారు. త్వరలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో పర్యటిస్తానని, తనను అడ్డుకునే శక్తి ఎవరికి ఉందో చూస్తానని అన్నారు.
బాలయ్య బాబాయ్ త్వరగా కోలుకోవాలి : నందమూరి బ్రదర్స్
షూటింగులో గాయపడిన నందమూరి బాలకృష్ణ
Balakrishna injured : కాకినాడలో నందమూరి బాలకృష్ణ కు గాయాలు 15రోజుల విశ్రాంతి
నందమూరి బాలకృష్ణ తాజా సినిమా గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న 'NBK111' చిత్రం షూటింగ్లో పాల్గొంటున్న బాలకృష్ణకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. కాకినాడలో యాక్షన్ సన్నివేశాలు చిత్రీకరిస్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. శరత్ కుమార్ తోపాటు 200 మంది జూ. ఆర్టిస్టులు పాల్గొన్న సన్నివేశంలో భారీ ఫైట్ ను తెరకెక్కిస్తుండగా, పై నుంచి దూకే క్రమంలో బాలకృష్ణ ఎడమ కాలికి గట్టి దెబ్బతగిలింది. ఈరోజు పగలు 11 గంటల ప్రాంతంలో షూట్ జరిగింది.
Yash: యష్, తారా సుతారియా లమధ్య విరహంతో కూడిన కెమిస్ట్రీ హైలైట్ గా సాంగ్
'తబాహీ' పాటకు లభించిన రికార్డు స్థాయి స్పందన తర్వాత, 'టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' చిత్రం ప్రేమలోని ఒక కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరించే 'మధోష్' అనే రెండవ పాటతో తిరిగి వస్తోంది. 'తబాహీ' పాట ఉద్వేగంలోని మైమరపించే అనుభూతిని చాటిచెప్పగా, 'మధోష్' పాట అంతర్ముఖమై, సున్నితత్వం, ఆరాటం మరియు చెప్పకుండా మిగిలిపోయిన ప్రతి మాట వంటి నిశ్శబ్ద భావోద్వేగాలను ఆలింగనం చేసుకుంటుంది. 'టాక్సిక్' చిత్రంలోని భావోద్వేగ పరిధిని విస్తరిస్తూ, ప్రతి ప్రేమకథలోనూ అనేక పొరలు ఉంటాయని, దానిలోని ప్రతి అధ్యాయం ప్రేమలోని ఒక విభిన్న కోణాన్ని ఆవిష్కరిస్తుందని ఈ పాట మనకు గుర్తుచేస్తుంది.
Karti: కార్తి... సర్దార్ 2' నుంచి ఎస్.జే. సూర్య స్టైలిష్ ఫస్ట్ లుక్.. సినిమా సెప్టెంబర్ రిలీజ్
హీరో కార్తి తమిళం, తెలుగు భాషల్లో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయిన ‘సర్దార్’కి సీక్వెల్ ‘సర్దార్ 2’తో ప్రేక్షకులు ముందుకు రానున్నారు. ప్రీక్వెల్కి దర్శకత్వం వహించిన పిఎస్ మిత్రన్ సర్దార్2 కి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ప్రిన్స్ పిక్చర్స్, ఐవీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ గ్రాండ్ గా నిర్మిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో ఎస్.జే. సూర్య కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు.