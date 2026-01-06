హల్లో నవనీత్ జీ... మీరు నలుగురు పిల్లలను కనండి.. ఎవరు అడ్డుకున్నారు? అసదుద్దీన్
బీజేపీ మహిళా నేత, మాజీ ఎంపీ నవనీత్ రాణా, ఎంఐఎం అధ్యక్షుడు, హైదరాబాద్ లోక్సభ సభ్యుడు అసదుద్దీన్ ఓవైసీల మధ్యమాటల యుద్ధం కొనసాగుతోంది. కుటుంబంలో పిల్లల సంఖ్య గురించిన అంశంపై వారిద్దరి మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. మీకు నచ్చిన విధంగా పిల్లలను కనండి. మిమ్మల్ని ఎవరు ఆపుతున్నారు అని ఓవైసీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
అంతకుముందు జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎంపీ నవనీత్ కౌర్ మాట్లాడుతూ ముస్లిం పిల్లలను ఉద్దేశించి కొందరు ఎక్కువ మంది పిల్లలను కంటూ దేశాన్ని పాకిస్థాన్లా మార్చాలని ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు. దీనిని అడ్డుకోవాలంటే హిందువులు కూడా తప్పనిసరిగా ముగ్గురు లేదా నలుగురు పిల్లలను కనాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. నలుగురు భార్యలు, ఎక్కువ మంది పిల్లలు అంటూ బహిరంగంగా చెప్పుకునేవారు ఉన్నారని ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర వివాదానికి దారితీశాయి.
ఈ వ్యాఖ్యలపై అసదుద్దీన్ ఓవైసీ స్పందిస్తూ, పరోక్షంగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. మహారాష్ట్రలో ఇద్దరికంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉంటే పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీకి అనర్హులని, గతంలోనూ ఇదే తరహా నిబంధన తెలంగాణాలో కూడా ఉండేదని ప్రస్తుతం అది రద్దయిందని అన్నారు. తనకు ఆరుగురు పిల్లలు ఉన్నారని, మీరు కూడా నలుగురిని కనండి.. మిమ్మల్ని ఎవరు అడ్డుకున్నారు అని అసదుద్దీన్ వ్యాఖ్యానించారు.