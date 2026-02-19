వైజాగ్ మీదుగా వెళ్లేవాడిని, ఇండియా మార్పు వేగం ఆశ్చర్యపరుస్తోంది: సుందర్ పిచాయ్
ఢిల్లీ ఏఐ సమావేశంలో గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ తన విద్యార్థి దశ నాటి రోజులను గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... నేను ఇండియా సందర్శించిన ప్రతిసారీ, ఈ దేశం మార్పు వేగం నన్ను ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. నేడు కూడా దీనికి భిన్నంగా లేదు. నేను విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు, నేను తరచుగా చెన్నై నుండి IIT ఖరగ్పూర్ వరకు కోరమండల్ ఎక్స్ప్రెస్లో ప్రయాణించేవాడిని. అక్కడికి చేరుకోవడానికి విశాఖపట్నం మీదుగా వెళ్లేవాడిని.
గూగుల్ సంస్థ భారతదేశంలో $15 బిలియన్ల మౌలిక సదుపాయాల పెట్టుబడిలో భాగంగా విశాఖపట్నంలో పూర్తి-స్టాక్ AI హబ్ను స్థాపించనుంది. ఇది ప్రపంచ AI ఉద్యమంలో దేశాన్ని మరింత ముందంజలో ఉంచుతుంది. AI అనేది శ్రామిక శక్తిని తిరుగులేని విధంగా పునర్నిర్మించగలదు. కొన్ని పాత్రలను ఆటోమేట్ చేస్తుంది. ఎందరికో ఇది ఉపాధిని ఇస్తుంది, పూర్తిగా కొత్త కెరీర్లను సృష్టిస్తుందని సుందర్ పిచాయ్ నొక్కి చెప్పారు.
గూగుల్ డీప్మైండ్ ద్వారా ఆల్ఫాఫోల్డ్ వంటి పురోగతులను కూడా ఆయన హైలైట్ చేశారు. చెప్పాలంటే భారతదేశంలోని విశాఖపట్టణం నగరం నుంచి ప్రపంచానికి AI ఫలితాలను అందిస్తుంది.