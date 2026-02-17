మూడోసారి ముచ్చటగా మూడోపెళ్లి చేసుకున్న ఐఏఎస్, ముగ్గరు భార్యలూ ఐఏఎస్లే
మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన ఐఏఎస్ అధికారి అవి ప్రసాద్ మూడోసారి ముచ్చటగా వివాహం చేసుకుని వార్తల్లో నిలిచారు. అతని మాజీ భార్యలు ఇద్దరూ రాష్ట్రంలో కలెక్టర్లే. అతను మంత్రిత్వ శాఖలో ఐఏఎస్ అధికారిణి అంకితా ధాకరేను వివాహం చేసుకున్నాడు, ఇది అతని మూడవ వివాహం. అవి ప్రసాద్ మధ్యప్రదేశ్లోని ఉపాధి హామీ మండలి సీఈఓగానూ, వివిధ జిల్లాల్లో జిల్లా కలెక్టర్గా పనిచేశారు. ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన ఆయన 2014 ఐఏఎస్ బ్యాచ్కు చెందినవారు.
2014 బ్యాచ్ మధ్యప్రదేశ్ కేడర్, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 13. ఆయన ఐఏఎస్ రిజు బాఫ్నాను వివాహం చేసుకున్నారు, వారు 2 సంవత్సరాల తర్వాత విడాకులు తీసుకున్నారు. తరువాత ఆయన ఐఏఎస్ మిషా సింగ్ను వివాహం చేసుకున్నారు. 4 సంవత్సరాల తర్వాత వారు విడాకులు తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆయన ఐఏఎస్ అంకితా ధాకరేను వివాహం చేసుకున్నారు. గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే... ఆయన ముగ్గురు జీవిత భాగస్వాములు ఐఏఎస్ అధికారులు కావడం. మొత్తం నగరాన్ని నడిపించే బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తి తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని నిర్వహించలేకపోతున్నట్లు జనం చెప్పుకుంటున్నారు.