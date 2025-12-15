బ్యాంకు ఏజెంట్ దారుణ హత్య... గోనె సంచిలో కట్టి.. కారులో బంధించి నిప్పంటించారు..
మహారాష్ట్రలోని లాతూర్ జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. ఓ బ్యాంకు ఏజెంట్ను అతి కిరాతకంగా హత్య చేశారు. గోనె సంచిలో మూటగట్టి, కారులో బంధించి నిప్పంటించి సజీవదహనం చేశారు. ఈ ఘటన ఆదివారం జరిగింది. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ప్రాథమిక దర్యాప్తు చేపట్టి హత్యగా నిర్ధారించారు.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, లాతూర్ జిల్లాలోని ఆసా తాండాకు చెందిన గణేశ్ చవాన్ అనే యువకుడు ఐసీఐసీఐ బ్యాంకులో రికవరీ ఏజెంట్గా పని చేస్తున్నారు. అయితే, గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు అతన్ని గోనె సంచిలో బంధించి అతని కారులోనే ఉంచి నిప్పంటించారు. గణేశ్ ఫోన్ స్విచాఫ్ వస్తుండటంతో ఆందోళన చెందిన కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టగా ఈ ఘోరం వెలుగు చూసింది.
తెల్లవారుజామున 12.30 గంటల ప్రాంతంలో వనవాడ రోడ్డులో ఓ కారు తగలబడుతున్నట్టుగా ఫోన్ కాల్ వచ్చిందని, వెంటనే అగ్నిమాపక దళంతో కలిసి ఘటనా స్థలికి చేరుకుని మంటలు ఆర్పివేయగా, కారులో పూర్తిగా కాలిపోయిన మృతదేహాన్ని గుర్తించినట్టు పోలీసులు తెలిపారు.
పోలీసుల ఘటనా స్థలంలో ప్రాథమిక విచారణ జరిపి మృతదేహాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. ఈ హత్య వెనుక ఉన్న కారణాలను తెలుసుకునేందుకు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేస్తున్నారు.