ఇడ్లీ వెయ్యేళ్ల చరిత్ర.. ఇడ్లీ ఇండోనేషియాలో పుట్టిందా.. ఇండియాలో పుట్టిందా?
భారతీయుల అల్పాహారంలో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన వంటకాల్లో ఇడ్లీ. ఈ ఇడ్లీకి వెయ్యేళ్ల చరిత్ర ఉంది. చరిత్రకారుల ప్రకారం, క్రీ.శ. 10వ శతాబ్దానికి చెందిన కన్నడ సాహిత్యంలో 'ఇడ్డలిగె' అనే పదంగా తొలి ప్రస్తావన కనిపించింది. ఇది క్రమంగా తమిళంలో 'ఇడలి', ఆపై తెలుగు, మలయాళంలో 'ఇడ్లీ'గా రూపాంతరం చెందింది.
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తేలికగా జీర్ణమయ్యే, ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంగా ఇడ్లీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది. తక్కువ నూనె, అధిక పోషక విలువల కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంగా గుర్తింపు పొందింది. ఈ సాధారణ వంటకం వెనుక వెయ్యేళ్లకు పైగా చరిత్ర, భాషా పరిణామం, సంస్కృతి మిళితమై ఉన్నాయి.
ఇడ్లీ పుట్టుకపై మరో ఆసక్తికరమైన సిద్ధాంతం కూడా ఉంది. కొందరు చరిత్రకారుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఇండోనేషియాలో తయారుచేసే ఆవిరి వంటకాల ప్రభావంతో దక్షిణ భారతదేశంలో ఇడ్లీ రూపుదిద్దుకుని ఉండొచ్చని భావిస్తారు. అయితే దీనిపై స్పష్టమైన ఆధారాలు లేవు. మరికొందరు మాత్రం ఇడ్లీ పూర్తిగా దక్షిణ భారతీయుల సృష్టేనని వాదిస్తారు. నేటి ఇడ్లీ తయారీ విధానం కూడా శతాబ్దాలుగా అభివృద్ధి చెందింది.
NTR: కార్తికేయ పౌరాణిక ఇతిహాసం కథతో ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ చిత్రం
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తమిళనాట మరో జయమ్మగా త్రిష.. లారెన్స్ అలా చెప్పడంతో త్రిషకు డిప్యూటీ సీఎం పోస్ట్?
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