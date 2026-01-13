వీధికుక్క కరిస్తే ప్రభుత్వం పరిహారం, రోడ్లపై కుక్కలకు ఆహారం పెట్టేవాళ్లు ఇంటికి తీస్కెళ్లండి
వీధికుక్కల బెడదపై ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు మరోసారి విచారించింది. కుక్కల బెడద గురించి చర్యలు తీసుకోకుండా తేలికగా తీసుకునే రాష్ట్రాలపై భారీ జరిమానా విధించగలమని హెచ్చరించింది. ప్రభుత్వాలు వీధి కుక్కల బెడదను నివారించకుండా తాత్సారం చేయడం వల్ల ఎంతోమంది కుక్కకాటుకి బలైపోతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ వీధికుక్క కాటు బారిన పడినవారికి ప్రభుత్వ పరిహారం చెల్లించాలని తేల్చి చెప్పింది.
వీధి కుక్కలకు ఆహారం పెట్టేవారిపై అసహనం వ్యక్తం చేసిన సుప్రీంకోర్టు అంతగా కుక్కలకు ఆహారం పెట్టాలని అనుకుంటే వాటిని తమ ఇంటికి తీసుకుని వెళ్లి అక్కడే వాటికి ఆహారం అందించవచ్చని పేర్కొంది. వాటిని తమ ఇళ్లలో పెంచుకోవచ్చని సూచించింది.
రోడ్డున వెళ్తున్న వారిపై వీధి కుక్కలు అకస్మాత్తుగా దాడి చేయడం వల్ల ర్యాబిస్ వ్యాధి సోకినా లేదా ఆ దాడిలో దురదృష్టవశాత్తూ మరణించినా దానికి ఆ కుటుంబం అంతా బాధపడాల్సి వస్తుందని తెలిపింది. కనుక వీధి కుక్కలను నివారించేందుకు ఆయా రాష్ట్రాలు ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందేనని తేల్చి చెప్పింది.