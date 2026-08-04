ఏ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అయినా రాజీనామా చేస్తే 2 నిమిషాల్లో ఆమోదిస్తా: సీఎం డికె శివకుమార్ భారీ షాక్
కర్నాటక ముఖ్యమంత్రి డి.కె శివకుమార్ తన సొంత పార్టీలో అసమ్మతి రాగం తీస్తున్న ఎమ్మెల్యేలకు తేరుకోలేని షాకిచ్చారు. రాజీనామాలు అంటూ భయపెడితే భయపడేది లేదన్నట్లుగా గట్టిగా పంచ్ ఇచ్చారు. కర్నాటక కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ఏ ఎమ్మెల్యే అయినా రాజీనామా చేయాలనకుంటే వారి రాజీనామాలను దగ్గరుండి రెండంటే 2 నిమిషాల్లో ఆమోదిస్తానంటూ అసమ్మతులకు గట్టి సందేశం ఇచ్చారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... ఏ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే రాజీనామాను ఆమోదించడానికి నాకేమీ అభ్యంతరం లేదు.
రాజకీయాల్లో రాజీనామాలు సహజమే. రాజీనామా చేసేవారిని అడ్డుకోలేము. అది వారిష్టం. సిద్ధరామయ్య హయాంలో నాకు మంత్రి పదవి రాలేదని రాజీనామా చేసానా ఏమిటి? ఉన్నత బాధ్యతలు చేపట్టేటపుడు ఇలాంటి నిరాశలు సహజం. మాజీముఖ్యమంత్రులు బంగారప్ప, ధరం సింగ్, మల్లికార్జున ఖర్గేలు దీనికి ఉదాహరణ.
మంత్రి పదవులు దక్కనివారికి రాబోయే కాలంలో బోర్డులు, కార్పొరేషన్ నియామకాల్లో అవకాశం కల్పించే విషయాన్ని పరిశీలన చేస్తాము. మంత్రివర్గ విస్తరణ ముగిసిన అధ్యాయం. దాని గురించి మళ్లీమళ్లీ చెప్పేదేమీ లేదు. ప్రస్తుతం నా దృష్టి అంతా పాలనపైనే వుంది. మంత్రులు అందరూ తమతమ జిల్లాలకు వెళ్లి క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులను చూడాలని పిలుపునిచ్చారు.