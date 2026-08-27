ఇప్పటికిప్పుడు ఎన్నికలు జరిగితే అధికార పీఠం ఎవరిది? ప్రధాని ఎవరు? సర్వే షాకింగ్ రిజల్ట్స్
ఇటీవలే ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ వద్ద బొద్దింక జనతా పార్టీ అధికార ఎన్డీయే కూటమి సర్కారుపై తీవ్రస్థాయిలో ఆందోళన చేసి విద్యాశాఖ మంత్రిని రాజీనామా చేసే వరకూ వదల్లేదు. ఇంకా దేశవ్యాప్తుంగా స్కూళ్లు అలా వున్నాయి, ఇలా వున్నాయి అంటూ ప్రతిరోజూ ఎక్కడోచోట గోల చేస్తున్నాయి. ఇంకోవైపు జన్ జీ మా వెనుకే వున్నారంటూ ఇండియా కూటమి చెప్పుకుంటోంది.
ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఇండియా టుడే సీఓటర్ నిర్వహించిన మూడ్ ఆఫ్ ది నేషన్ సర్వేలో సంచలన విషయాలు వచ్చాయి. ఇప్పటికిప్పుడు దేశంలో ఎన్నికలు జరిగితే సునాయాసంగా విజయం సాధించేది ఎన్డీయే కూటమేనని తేలింది. ఈ కూటమి మ్యాజిక్ మార్కుకి అదనంగా మరో 50 సీట్లు సాధించి అధికార పీఠాన్ని కైవసం చేసుకుంటుందని ఆ సర్వేలో తేలింది. ఐతే ప్రస్తుతం ఎన్డీయే బలం 352 వుండగా ఈ సర్వేలో ఆ బలం 26 సీట్లు తగ్గినట్లు కనబడుతోంది. దీనికి కారణం నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్, ఇ20 పెట్రోల్, రామ మందిర విరాళాల చోరీ తదితర అంశాలు వున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంకోవైపు ఇండియా కూటమికి కలిసి వచ్చే సీట్లు ఏమీ లేవని సర్వే తేటతెల్లం చేస్తోంది. ఈ కూటమికి 185కి మించి రావని పేర్కొంది.
ఫ్రాండ్స్ అంటూ కొందరు వెక్కిరించినా ప్రధానిగా నరేంద్ర మోడీకే ప్రజలు పట్టం
సీఓటర్ సర్వేలో భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోడి మాత్రమే తగిన వ్యక్తి అని ఆయనకు నెంబర్ 1 స్థానం ఇచ్చారు. ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో జెన్ జీని ఉద్దేశించి ప్రధానమంత్రి ప్రసంగించిన విధానాన్ని ఎగతాళి చేస్తూ... ఫ్రాండ్స్ అని యెకసెక్కాలు చేసినా ప్రజల్లో మాత్రం నరేంద్ర మోడి పట్ల ఆదరణ అణువంతైనా తగ్గలేదు.