డీలిమిటేషన్ బిల్లు పాస్ అయితే తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఎంకే స్టాలిన్?
కేంద్రంలోని ఎన్డీయే ప్రభుత్వం పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టనున్న నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్ బిల్లు) బిల్లు ఆమోదం పొందితే తమిళనాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా మళ్లీ ఎంకే స్టాలిన్ పగ్గాలు చేపట్టే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయంటూ రాజకీయ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. ప్రస్తుతం డీలిమిటేషన్ బిల్లును పార్లమెంట్లో ఆమోదించుకోవాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సారథ్యంలోని బీజేపీ - ఎన్డీయే ప్రభుత్వం, ఎలాగైనా అడ్డుకుని తీరాలని కాంగ్రెస్ సారథ్యంలోని ఇండి కూటమి తమతమ వంతు ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టాయి.
అయితే, ఈ బిల్లుకు గతంలో మద్దతు ఇచ్చేందుకు నిరాకరించిన ఎంకే స్టాలిన్... ఇపుడు తమిళనాడు రాష్ట్రంలో అధికారానికి దూరం కావడం, సొంత నియోజకవర్గంలో ఓడిపోవడం, రాష్ట్రంలో రాజకీయ పరిణామాలు వేగంగా మారిపోవడంతో ఆయన ఇపుడు డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వనున్నట్టు ప్రకటించారు. దీంతో ఇటు తమిళనాడు, అటు కేంద్రంలో రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా వేడెక్కాయి. అదేసమయంలో డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు డీఎంకే మద్దతు ఇస్తే పార్లమెంట్లో ఆమోదం పొందడం నల్లేరుపై నడక వంటింది. ఆ తర్వాత వచ్చే రెండు మూడు నెలల్లో తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి పీఠంపై ఎంకే స్టాలిన్ కూర్చొనే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని రాజకీయ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ప్రస్తుతం తమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో మొత్తం సీట్ల సంఖ్య 234. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన సాధారణ మెజార్టీ 118. అయితే, ముఖ్యమంత్రి విజయ్ సారథ్యంలోని టీవీకేకు 109 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. టీవీకేకు కాంగ్రెస్ 5, వీసీకే 2, ఐయూఎంఎల్ 2 ఇద్దరు సభ్యులు మంత్రివర్గంలో చేరి మద్దతు ఇస్తున్నారు. బయట నుంచి సీపీఐ, సీపీఎం, ఒక స్వతంత్ర అభ్యర్థితో సహా మొత్తం ఐదుగురు సభ్యులు మద్దతు ఉంది.
మరోవైపు, విపక్షంలో మొత్తం 106 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. ఇందులో డీఎంకే 59, డీఎండీకే 1, అన్నాడీఎంకే 41, పీఎంకే 4, బీజేపీ ఒకటి చొప్పున సభ్యులు ఉన్నారు. ప్రభుత్వ మెజార్టీకి మరో 12 సీట్ల దూరంలో ఉంది. అయితే, ఈ సంఖ్యను కేంద్రంలోని బీజేపీ మార్చే రోజు దగ్గరులోనే ఉందని రాజకీయ నేతలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అదే జరిగితే ముఖ్యమంత్రి పీఠంపై ఎంకే స్టాలిన్ మళ్లీ కూర్చోనున్నారు. అపుడు ఇండి కూటమి తరపున కాకుండా ఎన్డీయే కూటమి తరపున ఆయన సీఎంగా కొనసాగుతారు. పార్లమెంట్లో డీలిమిటేషన్ బిల్లు పాస్ అయిన రెండు మూడు నెలల్లో ఈ రాజకీయ పరిణామాలు చోటుచేసుకునే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని రాజకీయ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.