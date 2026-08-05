  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. If You're Man Enough...: BJP's Khushbu Sundar Slams Udhayanidhi Stalin's 'Trisha' Remark
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 5 August 2026 (10:03 IST)

మహిళలను దూషించే జన్మహక్కు మీకు ఎవరు ఇచ్చారు? ఉదయనిధికి ఖుష్బూ ప్రశ్న

khushboo sunder
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (10:03 IST)
google-news
మహిళలను దూషించే జన్మహక్కు మీకు ఎవరు ఇచ్చారని డీఎంకే నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్‌కు సినీ నటి, బీజేపీ మహిళా నేత ఖుష్బూ సూటిగా ప్రశ్నించారు. ప్రముఖ నటి త్రిషపై ఉదయనిధి స్టాలిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తమిళనాట తీవ్ర రాజకీయ దుమారం రేపాయి. ఈ వ్యాఖ్యలపై ఖుష్బూ మరోసారి మండిపడ్డారు. ధైర్యముంటే మహిళలను తిట్టకుండా రాజకీయం చేయాలంటూ సవాల్‌ విసిరారు. ఆమె తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, తనకున్న అనుబంధాన్ని పంచుకున్నారు. ఉదయనిధి వ్యాఖ్యలు మహిళలపై ఆయనకు ఉన్న ద్వేషాన్ని తెలియచేస్తున్నాయన్న ఖుష్బూ దుయ్యబట్టారు. ఒక నాయకుడిగా ఆయన దీనికి సిగ్గుపడాలని విమర్శించారు. 
 
'ఒక బహిరంగ వేదికపై మహిళను దూషించే జన్మహక్కు మీకు ఎవరు ఇచ్చారు? ఇది కేవలం ఉదయనిధి స్టాలిన్ విషయంలోనే కాదు.. ఇతర రాజకీయ పార్టీలలోనూ జరుగుతోంది. మీ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఇంకెన్నాళ్లు మహిళలను నిందిస్తారు? మీ స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం మహిళను అడ్డుపెట్టుకుని ప్రగల్భాలు పలుకుతూ ఆమెను అవమానిస్తున్నారంటే.. మీరు ఎంత బలహీనంగా ఉన్నారో అర్థమవుతోంది. మిమ్మల్ని మీరు బలమైన నాయకుడని చెప్పే అర్హత కోల్పోయారు. మీకు ధైర్యముంటే, నిజమైన నాయకుడిగా కొనసాగాలంటే.. ఏ మహిళనూ దూషించకుండా రాజకీయాల్లో నిలబడి చూపించండి. అది చేయగలరో లేదో చూద్దాం' అని ఖుష్భూ సవాలు విసిరారు.
 
మహిళలను నిందించే సంస్కృతి డీఎంకే పార్టీ వారసత్వంలోనే ఉందని విమర్శించిన ఖుష్బూ.. మహిళలు రాజకీయాల్లో పావులు కారని స్పష్టం చేశారు. 'నేను ఇలాంటి మాటలు, లింగవివక్ష వ్యాఖ్యలను గతంలోనూ చూశాను. డీఎంకేలో మహిళలపై వేధింపులు జరగడం కూడా చూశాను. కానీ, ఉదయనిధి స్టాలిన్‌ నుంచి ఇలాంటి మాటలు ఊహించలేదు. ఆయన యువ నాయకుడు, హుందాగా ప్రతిపక్షంలో ఉంటారని భావించాను. కానీ ఆయన కూడా ఇలాంటి అసభ్యకరమైన, నీచమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం దిగ్భ్రాంతి కలిగించింది. ఆయనలో ఇప్పటికీ పశ్చాత్తాపం లేకపోవడం మరింత విచారకరం' అని ఖుష్బూ అన్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
కుమార్తె అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుందనీ బిడ్డనూ తల్లిని చంపేసిన కిరాతకుడు...

'ఛత్రపతి' విలన్ ఇకలేరు.. కేన్సర్‌తో ముంబైలో కన్నుమూత

'ఛత్రపతి' విలన్ ఇకలేరు.. కేన్సర్‌తో ముంబైలో కన్నుమూతఎస్ఎస్ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ఛత్రపతి, సై వంటి చిత్రాల్లో ప్రతినాయకుడు పాత్రను పోషించిన ప్రదీప్ రావత్ ఇకలేరు. ఆయన కేన్సర్‌తో పోరాటం చేస్తూ మంగళవారం సాయంత్రం ముంబైలోని భీవండి ఆస్పత్రిలో తుదిశ్వాస విడించారు. దీంతో భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.

Aamani: సీతాకోకలా విహరించే ఏడుగురు మహిళల హ్యాపీ జర్నీ

Aamani: సీతాకోకలా విహరించే ఏడుగురు మహిళల హ్యాపీ జర్నీఏడు మంది మహిళల జీవితాల చుట్టూ తిరిగే ఈ కథ తో హ్యాపీ జర్నీ రూపొందుతోంది. అన్నపూర్ణమ్మ, ఆమని, యాంకర్ ఝాన్సీ, పాయల్ రాధాకృష్ణ, జినీషా అలిశెట్టి, రూపా శ్రీనివాస్, సునైనా ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. పృథ్వీ దండమూడి, వంశీ, రవి శివ తేజ పైల కీలక సహాయ పాత్రలను పోషించారు. మహిళల భావోద్వేగాలను ప్రధానంగా తీసుకుని రూపొందుతున్న చిత్రమిది.

డెక్స్ట్రోకార్డియా ఉండే అరుదైన కథతో చిరంజీవి రాబోతోంది

డెక్స్ట్రోకార్డియా ఉండే అరుదైన కథతో చిరంజీవి రాబోతోందికికు యనమల, కశిష్ ఖాన్ జంటగా నటిస్తున్న సినిమా "చిరంజీవి". ఈ చిత్రంలో ఈశ్వరి రావు, తనికెళ్ల భరణి,శ్రీకాంత్ భరత్, వైవా రాఘవ ఇతర ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను కికు ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ పై దీప్తి నడిమింటి నిర్మిస్తున్నారు. శుభ సాయి వెంకట్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు."చిరంజీవి" సినిమా ఈ నెల 28న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ రోజు ఈ చిత్ర స్నీక్ పీక్ ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు.

Nani: నాని పోషించిన జడల్ పాత్ర ప్రమాదకరమైన గద్దలా ది ప్యారడైజ్ పోస్టర్

Nani: నాని పోషించిన జడల్ పాత్ర ప్రమాదకరమైన గద్దలా ది ప్యారడైజ్ పోస్టర్టీజర్ విడుదల పోస్టర్లలో నాని ఎర్రటి కళ్లతో మెరుస్తున్న ఒక భారీ నల్ల పక్షిపై రఫ్ పోజులో కనిపిస్తూ, ఒక హింసాత్మక వన్-మ్యాన్ కథను సూచిస్తున్నారు. నిజాం మరియు ఆంధ్రలో బలమైన ప్రీ-రిలీజ్ బిజినెస్ కారణంగా రికార్డ్ ఓపెనింగ్స్ వస్తాయని ట్రేడ్ బజ్ అంచనా వేస్తుండగా, అంచనాలను 'తగలబెట్టే' కంటెంట్ ఉంటుందని ఓడెల హామీ ఇస్తున్నారు.

Ram: పాండిచ్చేరిలో RAPO23 కోసం పాట, యాక్షన్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ

Ram: పాండిచ్చేరిలో RAPO23 కోసం పాట, యాక్షన్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణఎనర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని హీరోగా నటిస్తూ దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేస్తున్న చిత్రం పాండిచ్చేరిలో కీలక షెడ్యూల్‌ను చిత్రీకరిస్తోంది. రాపో సినిమాటిక్స్ బ్యానర్ పై కృష్ణ పోతినేని నిర్మిస్తున్నారు. 15 రోజుల పాటు సాగే ఈ షెడ్యూల్‌లో అందమైన లొకేషన్లలో ఓ విజువల్ ట్రీట్‌లా ఉండే పాటను ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ బృందా మాస్టర్ ఆధ్వర్యంలో తెరకెక్కిస్తున్నారు.