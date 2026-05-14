Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Thursday, 14 May 2026 (21:02 IST)

ఆ మాట చెప్పి TVK ఎన్నికల్లో గెలిచి రావాల్సింది, మీకూ DMK గతి తప్పదు: అన్నామలై

Udhayanidhi Stalin- Mustafa
తమిళనాడు నుంచి సనాతన ధర్మాన్ని తరిమివేస్తాం, దాని కోసం యుద్ధం చేస్తున్నామంటూ TVK పార్టీ ఎమ్మెల్యే ముస్తాఫా వ్యాఖ్యానించడంపై భాజపా నాయకుడు కె. అన్నామలై తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. ఇవే మాటలను ఎన్నికల పర్యటనల సమయంలో చెప్పి గెలిచి రావాల్సింది, సనాతన ధర్మాన్ని అంతం చేస్తామని అన్నందుకే ప్రజలు DMK పార్టీని గద్దె నుంచి దింపేసారని అన్నామలై అన్నారు.

ఆయన మాట్లాడుతూ... శాసనసభలో సనాతన హిందూ ధర్మాన్ని నిర్మూలించడం గురించి డీఎంకే ఎమ్మెల్యే ఉదయనిధి స్టాలిన్ మాట్లాడిన కొద్ది రోజులకే, టీవీకే ఎమ్మెల్యే వి.ఎం.ఎస్. ముస్తఫా ఆయన వ్యాఖ్యలకు మద్దతుగా నిలిచారు. ఇది చాలా దురదృష్టకరం మాత్రమే కాదు, అర్థవంతమైన జీవితాన్ని గడపడానికి మనకు సహాయపడే ఒక శాశ్వతమైన ధర్మం పట్ల వారి మనస్సులలో వారు ఏ స్థాయిలో ద్వేషాన్ని పెంచుకున్నారో కూడా ఇది చూపిస్తుంది.
 
డీఎంకే, టీవీకేలు తమ అతి తక్కువ చరిత్రలోనే, తాము ఒకే నాణేనికి రెండు వైపులమని ప్రజల ముందు నిరూపించుకున్నాయి. సనాతన హిందూ ధర్మంపై తమ నిరంతర దాడులు తమను ఏ స్థాయికి తీసుకువచ్చాయో డీఎంకే మరిచిపోయింది. టీవీకే కూడా త్వరలోనే గుర్తు చేసుకుంటుంది.
 
డీఎంకే లేదా టీవీకేలలో దేనికైనా దృఢమైన నమ్మకం ఉండి ఉంటే, సనాతన హిందూ ధర్మాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకోవడమే తమ రాజకీయాలకు కేంద్రబిందువు అని తమ ఎన్నికల ప్రచారాల సమయంలో బహిరంగంగా ప్రకటించి ఉండాల్సింది. దానికి బదులుగా, వారు లౌకికవాదం, నాటకీయత వెనుక దాక్కుని, ఇప్పుడు అహంకారంతో, నిర్భయంగా అవమానిస్తున్న అదే ప్రజల నుండి ఓట్లు అడిగిన తర్వాతే తమ నిజ స్వరూపాన్ని బయటపెట్టారు.
 
దయచేసి గుర్తుంచుకోండి, సనాతన హిందూ ధర్మం మీరు కొట్టే దెబ్బలు తినే పంచింగ్ బ్యాగ్ కాదు. మీ వ్యాఖ్యలు, మీరు అనుసరించే విధానాలకు ప్రజలు శిక్షించకుండా వదిలిపెట్టరని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను అని x లో పేర్కొన్నారు.
