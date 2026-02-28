నన్ను ట్రోల్ చేస్తే ఆ హీరోయిన్ ఎవరో చెప్పేస్తా: ఫ్యాన్స్కి విజయ్ భార్య సంగీత వార్నింగ్?!!
సోషల్ మీడియా అందుబాటులోకి వచ్చాక, ఒక మాట అంటే చాలు అది కాస్తా 100 మాటల్లా మారిపోతోంది. తమిళ నటుడు విజయ్- అతడి భార్య సంగీత విడాకుల వ్యవహారం నడుస్తోంది. దీనిపై ఆమె కోర్టులో పిటీషన్ దాఖలు చేసారు. విడాకులు కోరుతున్నట్లు ఆమె తెలియజేయడంతో తమిళనాడులో ఇది కాస్తా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఐతే ఇప్పుడిప్పుడే తమిళనాడులో రాజకీయ శక్తిగా ఎదుగుతున్న విజయ్ కి తన భార్య విడాకులు పెద్ద తలనొప్పిగా మారినట్లు చెప్పుకుంటున్నారు. విజయ్ భార్య విడాకులు కోరుతూ పిటీషన్ వేయడంపై విజయ్ ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియాలో సంగీతను ట్రోల్ చేస్తున్నారట. దీనిపై ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం.
తన వ్యక్తిగత జీవితంలోని విషయాలు ఎవ్వరికీ తెలియవనీ, ఐతే తనను మరింత ఇబ్బందిపెడితే మాత్రం విజయ్ తో రిలేషన్ లో వున్న హీరోయిన్ పేరు బైట పెట్టేస్తానంటూ ఫ్యాన్స్కి వార్నింగ్ ఇచ్చిందట. దీనితో విజయ్ ఫ్యాన్స్ ఎక్కడివారు అక్కడే గప్చిప్ అయినట్లు కోలీవుడ్ సినీజనం చెప్పుకుంటున్నారు.