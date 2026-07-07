  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. IIIT Bengaluru student bags Rs 1.5 crore package, beats many IIT offers
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 7 July 2026 (22:31 IST)

బెంగుళూరు ట్రిబుల్ ఐటీ విద్యార్థికి రూ.1.5 కోట్లతో ప్యాకేజీ

jobs
BY: ఠాగూర్
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (22:29 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (22:31 IST)
google-news
దేశ ఐటీ రాజధాని బెంగుళూరు నగరంలో ఉన్న ఇంటర్నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ విద్యార్థి బంపర్ ఆఫర్ కొట్టారు. ఈ యేడాది జరిగిన క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ ప్లేస్మెంట్‌లలో ఏకంగా రూ.1.5 కోట్ల ప్యాకేజీతో ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యాడు. ఈ యేడాది క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లలో నమోదైన అత్యధిక ప్యాకేజీల్లో ఇదొకటి. పలు ఐఐటీల్లో ప్రకటించిన గరిష్ఠ ప్యాకేజీల కంటే కూడా ఇది ఎక్కువ కావడం విశేషం.
 
ఈ భారీ ఆఫర్‌ను ఐఐఐటీ బెంగళూరులో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంటెక్ చదివిన ఓ విద్యార్థి దక్కించుకున్నాడు. మరో ఇద్దరు విద్యార్థులు కూడా రూ.1.3 కోట్ల వార్షిక వేతనంతో ఉద్యోగాలు సాధించారు. ప్లేస్మెంట్లలో మరో 22 మందికి రూ.60 లక్షలకు పైగా వార్షిక వేతనం లభించడం గమనార్హం. అలాగే, 27 మంది రూ.40 లక్షల నుంచి రూ.60 లక్షల మధ్య ప్యాకేజీలు అందుకున్నారు. మొత్తం 110 మందికిపైగా విద్యార్థులు రూ.20 లక్షలకు మించిన వార్షిక వేతనంతో ఉద్యోగాలు పొందారు.
 
ఈ వివరాలను ఐఐఐటీ బెంగళూరు 26వ స్నాతకోత్సవంలో వెల్లడించారు. ఈ ఏడాది మొత్తం 316 మంది పట్టాలు అందుకున్నారు. వీరిలో 95 మంది ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంటెక్, 175 మంది ఎంటెక్, 32 మంది ఎంఎస్ (పరిశోధన) పూర్తి చేశారు. మరో 14 మందికి పీహెచ్ డీ పట్టాలు ప్రదానం చేశారు. స్నాతకోత్సవంలో పలువురు విద్యార్థులకు బంగారు పతకాలు ప్రదానం చేశారు. 
 
కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజినీరింగ్ ఎంటెక్ పూర్తి చేసిన కవల సోదరులు సిద్ధార్థ్ కొఠారి, సంకల్ప్ కొఠారి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. అలాగే నిమ్‌హాన్స్‌కు చెందిన న్యూరో సర్జన్ వికాస్ వజాయిల్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజినీరింగ్ సంస్థ నుంచి 100వ పీహెచ్ డీ పట్టా అందుకున్న వ్యక్తిగా గుర్తింపు పొందారు. 
About Writer
ఠాగూర్

Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్‌లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్

Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్‌లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్‌బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్‌కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.

Chiru158: హైదరాబాద్‌లో శమెగాస్టార్ చిరంజీవి 158 చిత్రం భారీ యాక్షన్ షెడ్యూల్

Chiru158: హైదరాబాద్‌లో శమెగాస్టార్ చిరంజీవి 158 చిత్రం భారీ యాక్షన్ షెడ్యూల్'వాల్తేరు వీరయ్య' భారీ విజయం తర్వాత మెగాస్టార్ చిరంజీవి, బ్లాక్‌బస్టర్ దర్శకుడు బాబీ కొల్లి మళ్లీ కలిసి పనిచేస్తున్న చిత్రం #ChiruBobby2 / #Chiru158. KVN ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై వెంకట్ కె. నారాయణ నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ బడ్జెట్ ఎంటర్‌టైనర్ షూటింగ్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లో విస్తృతంగా జరుగుతోంది.

మిస్టరీ, సస్పెన్స్ తో వ్యూ: ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టీజర్

మిస్టరీ, సస్పెన్స్ తో వ్యూ: ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టీజర్కార్తికేయ సమర్పణలో పరవాణి చలనచిత్ర బ్యానర్‌పై రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం విభిన్నమైన కథనంతో తెరకెక్కుతోంది. "ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ" అనే ట్యాగ్‌లైన్‌నే కథలోని ప్రధాన అంశాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది. టీజర్ విడుదల సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లో చిత్ర యూనిట్ ఘనంగా మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించింది.

Ntr: ఎన్టీఆర్‌కు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌తో విబేదం ఏమిటి ?

Ntr: ఎన్టీఆర్‌కు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌తో విబేదం ఏమిటి ?ఆదివారం నాడు తమిళనాడు రాజకీయ నాయకుడు సీమాన్ సోషల్ మీడియాలో ఒక ప్రకటన విడుదల చేయడంతో ఈ వ్యవహారం తీవ్రరూపం దాల్చింది. లార్డ్ మురుగన్ చిత్రీకరణ విషయంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్‌లకు 'తీవ్ర పరిణామాలు' ఉంటాయని హెచ్చరించడమే కాకుండా, ఆ చిత్రాన్ని తమిళనాడులో నిషేధించాలని ఆయన ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.

Nagabandham collections :నాగబంధం కలెక్షన్స్ కు దర్శక నిర్మాతలు తిప్పలు !

Nagabandham collections :నాగబంధం కలెక్షన్స్ కు దర్శక నిర్మాతలు తిప్పలు !నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్' చిత్రం విడుదలకి ముందు మంచి ఆసక్తిని రేకెత్తించినప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద మాత్రం ఆశించిన స్థాయి విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది. అప్పటి నుండి, ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడానికి చిత్ర బృందం వివిధ మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది. మొదటగా, హిందీ వెర్షన్ కోసం 'బుక్‌మైషో' లో 'ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం' (BOGO) ఆఫర్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. ఆ తర్వాత, సినిమా ఫలితాలను మెరుగుపరిచే ఉద్దేశంతో నిడివిని సుమారు 15 నిమిషాల పాటు తగ్గించారు.